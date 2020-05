Diego Galiano sigue al frente del Guadalcacín

Diego Galiano volverá a entrenar al CD Guadalcacín la próxima temporada en la División de Honor Andaluza. El técnico guadalcacileño y el club que preside Salvador Lirio han alcanzado un acuerdo para que siga al frente del equipo después de una temporada cortada abruptamente por la crisis sanitaria del COVID-19. En el momento del parón futbolístico, el Guadalcacín se encontraba fuera de los puestos de descenso, objetivo que se había marcado la entidad jerezana a principios de campaña.

La temporada del Guadalcacín ha sido una especie de montaña rusa. Los jerezanos comenzaron la liga empatando en el Fernández Marchán contra el Viso, pero una alineación indebida del cuadro sevillano les dieron los tres puntos. En esas primeras jornadas, el Guadalcacín incluso llegó a liderar la categoría, aunque posteriormente una racha de 12 jornadas sin ganar metió al equipo en zona de descenso, de la que salió antes del Estado de Alarma gracias a tres triunfos seguidos, uno de ellos en casa del líder y campeón Castilleja. Al final, decimosegunda plaza para los guadalcacileños y 30 puntos en su primera participación en División de Honor.

Diego Galiano se ha ganado la renovación y el técnico agradece la confianza depositada en él: "Guadalcacín es mi casa, es donde me he criado jugando, donde acabé, me he estado formando como entrenador en la cantera y estoy muy agradecido por que sigan confiando en mí. Espero corresponder con trabajo y resultados".

El técnico apunta a modo de balance que "a mis jugadores les pongo un diez esta temporada. Me han dado el cien por cien en los entrenamientos y en cuanto a trabajo no tengo nada que reprocharles. Luego, en los partidos, las cosas pueden salir mejor o peor, pero el equipo ha crecido mucho, ha ido de menos a más y los jóvenes han aprendido bastante en una categoría que es muy dura y la actitud de los chavales en todo momento ha sido ejemplar".

Y si a los jugadores les pone "un diez", como nota personal comenta que "al final el fútbol es resultados y estos son los que marcan el trabajo de un entrenador, así que me pondría un cinco, un aprobado". Para Galiano era la primera experiencia en los banquillos tras colgar las botas la pasada campaña: "He aprendido muchísimo, más de lo que pensaba. Ha sido un máster. Los entrenadores estamos continuamente aprendiendo y esta temporada me ha servido de mucho: he aprendido de mis jugadores, de los contrarios y de los entrenadores rivales. Te das cuenta de que los jugadores tienen una gran capacidad para asimilar el trabajo, para absorber conocimientos y que hay que tratar a cada uno de manera distinta".

Tras una temporada en División de Honor, Galiano resalta que la categoría es "muy dura, todos los equipos tienen sus armas y cuesta mucho sacar los partidos. Hay equipos con mucha calidad, con jugadores de Tercera y algunos, aunque se han gastado un dineral, no han logrado sus objetivos como el Cartaya o el San Roque. La categoría se las trae".

De la mano de los directivos Pedro Fernández y Paco Navarro, el club ya planifica una próxima temporada sobre la que aún hay muchas incógnitas por resolver. Eso sí, ya se han producido los primeros contactos con los jugadores que interesa que sigan de esta campaña recién finalizada y la entidad también trabaja de cara a posibles incorporaciones, con el punto de mira claro de un delantero que venga a resolver la falta de gol que tuvo el equipo. "Dentro del presupuesto, intentaremos cuadrar un equipo lo más competitivo posible. El presidente, cuando llegó, hizo un esfuerzo para reforzar al equipo con los jugadores que vinieron. Vamos a intentar mantener una buena base y gente joven que nos puedan salir bien, como esta pasada temporada. Nos gustaría que se quedaran Sergio, Copero, Benítez... es cuestión de empezar a hablar y llegar a un acuerdo. Hay avanzados algunos temas y esperemos que se cierren pronto".

"La idea -continúa- es hacer un equipo competitivo para no pasar apuros y para intentar disfrutar y estar a mitad de tabla y luego ver hasta dónde podemos llegar. Pero en ningún momento se ha hablado de ascender sí o sí ni estar entre los tres primeros; sino hacer un equipo competitivo, no pasar apuros y que el aficionado disfrute. Los presupuestos no garantizan ascensos ni que salves la categoría".