Fabio Padillo vuelve a necesitar la ayuda y solidaridad de Jerez

Fabio Padillo Bernal, exjugador de Xerez CD y Jerez Industrial, vuelve a necesitar la ayuda y solidaridad de los jerezanos. El caso del portero se hizo viral hace unos meses cuando pidió una donación de sangre masiva que le permitiera a él y a otros pacientes pasar por el quirófano, en su caso para operarse de un tumor cerebral. Ese llamamiento tuvo una respuesta masiva, provocó colas en los centros de donación de Jerez y el meta pudo operarse de su dolencia en Cádiz.

El jerezano necesita ahora encontrar una vivienda adaptada a sus necesidades, con un dormitorio en planta baja y una placa de ducha, ya que su situación no ha ido a mejor. Su familia y amigos hacen un llamamiento en redes sociales porque no han encontrado hasta el momento una vivienda de estas características. Hacen hincapié en que la ayuda que se solicita es de una vivienda adaptada y no económica.

Agustín Reguera, director junto a Francisco Luna de la Academia TPJ con la que Fabio ha colaborado en años anteriores, ha publicado un mensaje en sus redes sociales pidiendo la ayuda que necesita el deportista jerezano: "Desde aquí quiero hacer un llamamiento para mi amigo y compañero Fabio Padillo Bernal, lleva luchando varios años con una grave enfermedad neurológica que le tiene ya postrado en cama. Para tener los cuidados necesarios, necesita una vivienda adaptada, con placa de ducha y dormitorio en planta baja. Sé que Fabio tiene muchísimos amigos y gente que lo quiere y admira porque es un gran tipo, un gran padre, un gran hijo, un gran amigo y todo lo que hable de él es poco. En esta ciudad sé que cuando se trata de ayudar somos de primera división, así que POR FAVOR si alguien puede ayudar en esta labor, tanto su familia como yo, estaremos muy agradecidos. Gracias de antemano. Compartir y máxima difusión".

El caso de Fabio Padillo se convirtió en viral hace año y medio cuando tuvo que hacer un llamamiento pidiendo donaciones de sangre para poder pasar por quirófano. No había reservas y tanto la operación a la que iba a ser sometido como la de otros pacientes tuvieron que suspender. Tras esa petición, hubo en efecto llamada, cientos de personas se acercaron a donar sangre, subieron las reservas y se reactivaron las intervenciones quirúrgicas. El propio Fabio lo agradecía en sus redes sociales: "Gracias infinitas a la provincia de Cádiz por demostrar por si quedaban dudas que aunque tengamos algunas cosas que mejorar, cuando nos hacemos falta estamos al pie del cañón, nos volcamos con quien sea y que a solidarios no nos gana nadie. Las reservas de sangre en la provincia han vuelto a estar disponibles para los que tengamos que necesitarla y por fin me operan este viernes 10 de Junio. Intentemos ahora que esas reservas se mantengan en el futuro".