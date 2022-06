Fabio: "Me opero el viernes, ahora me toca a mí parar este penalti"

El llamamiento de Fabio Padillo Bernal, exjugador entre otros del Xerez CD y Jerez Industrial, pidiendo donaciones de sangre para poder operarse de un tumor cerebral que se le ha reproducido tres años después de una primera intervención, ha surtido tal efecto en la sociedad jerezana que el guardameta va a poder ser intervenido el próximo viernes.

"No sé cómo empezar, ni cómo os lo voy a agradecer... Familiares, amigos, gente que no había visto en mi vida, de Jerez, de Cadiz, de otras provincias de Andalucía, de España entera. GRACIAS!!! Gracias infinitas a la provincia de Cádiz por demostrar, por si quedaban dudas, que aunque tengamos algunas cosas que mejorar, cuando nos hacemos falta estamos al pie del cañón, nos volcamos con quien sea y que a solidarios no nos gana nadie", explica en una red social.

"Las reservas de sangre en la provincia han vuelto a estar disponibles para los que tengamos que necesitarla y por fin me operan este viernes 10 de Junio. Intentemos ahora que esas reservas se mantengan en el futuro", manifestaba dando la noticia que todos esperaban.

"Ojalá pudiera ir casa por casa para daros las gracias por todo lo que habéis hecho tanto por mí, como por un montón de gente que también lo necesitaba. Especial mención a mi familia, sobre todo mi mujer y mis hijos y mis padres. A L.A Romero Alconchel, que me va a faltar vida para agradecerle la propuesta que me hizo. Jamás se me olvidará ese gesto. Al Xerez Club Deportivo de la mano de Titín Gil Zarzana por ayudarme a darle más visibilidad a mi petición y que le pudiese llegar a más gente. A Sara Pedro Gabriela Valeria Perico Jr. por intentar mover hilos para que Sergio Asenjo, a quien siempre tuve como referente, y Pepe Reina, que solo con poner el nombre su trayectoria se cuenta sola, me pudiesen mandar los vídeos. A Alberto Nieto por buscarse la vida para que Martín Di Nenno se parase y pudiese mandarme ánimos".

"Ahora llega la hora de ser valiente, de luchar, de parar otro penalti más, de buscar la oportunidad de seguir disfrutando de mi vida y de compartirla con mi familia. Ahora me toca responder a mí. ¡Y ESTOY PREPARADO!".