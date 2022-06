Fabio, intervenido con éxito, ya está en casa: "Cádiz es una ciudad de Primera y Jerez, de Liga de Campeones"

Fabio Padillo ya se encuentra recuperándose en su domicilio de la intervención a la que se sometió el pasado jueves en el Hospital de Cádiz. El jerezano, cuyo llamamiento para donar sangre se hizo viral en toda España, pasó por el quirófano para tratarse un tumor cerebral que se le había reproducido tres años después de su primera operación.

El exjugador de Xerez CD y Jerez Industrial, que recibió antes de partir hacia Cádiz una camiseta del XCD de manos del presidente Juan Luis Gil, cumplió con la promesa que hizo y salió del hospital gaditano vistiendo la elástica azulina.

En sus redes sociales, Fabio, que salió por su propio pie, aseguraba que se iba del centro hospitalario "por la puerta grande, sin apenas dolor, con unas sensaciones estupendas, con fuerza, con ganas de vivir...".

"Tenemos la camiseta de colores distintos, pero por dentro a todos nos corre la sangre roja"

El futbolista, que cumplió 30 años hace unos días, se mostraba "agradecido con cada persona que me ha tendido su mano, con el personal del Hospital Puerta del Mar de Cádiz por cómo me ha tratado. Desde que llegué el jueves me conocieron como el que ha ayudado a adelantar dos semanas de operaciones por aumentar la reserva de sangre, y eso también es culpa vuestra", señala.

Fabio pide ahora que "esto no se quede aquí" y anima a la población a seguir donando sangre para que “sigamos siendo un ejemplo de solidaridad en la provincia y en Andalucía. Tenemos la camiseta de colores distintos, pero por dentro a todos nos corre la sangre roja".

El jerezano añadía que "Cádiz me ha demostrado que aparte de un equipo en Primera, también tiene una ciudad de Primera. Y Jerez me ha demostrado a no abandonar, a seguir cuando parece que ya no puedes más, a que sin tener un equipo en Primera, es una ciudad de Liga de Campeones".

El guardameta se despide de nuevo agradecido: "Jamás dejaré de daros las gracias por todo, de corazón!".