La Federación Andaluza enmienda a ProLiga

La Real Federación Andaluza de Fútbol, a través del departamento de Mutualidad, ha salido a la palestra para enmendar la plana a ProLiga, organización que aglutina a buena parte de los clubes de Segunda B y Tercera División de España, y que el pasado sábado hacía público un decálogo de peticiones para la supervivencia del fútbol modesto.

En un comunicado emitido en la web oficial de la RFAF, así como por redes sociales, la Federación explica que algunos de los puntos del decálogo presentan irregularidades, como el cuarto, en el que se solicita la devolución por parte de la mutualidad de futbolistas y para todas las categorías de la parte proporcional de la cuota no consumida. En este sentido, la Mutualidad explica que "la petición es ilegal y contraria a la normativa, por cuanto no es posible la devolución de la prima en la propia temporada conforme a la legislación de seguros privados vigente". Además, "parece ignorar cuál es la cobertura de la Mutualidad, pues a pesar de las limitaciones establecidas por la declaración del estado de alarma, se ha continuado atendiendo a todos los futbolistas lesionados y realizando las intervenciones quirúrgicas necesarias, dado que la actividad aseguradora no ha quedado suspendida por el Real Decreto 463/2020".

Asimismo, la RFAF explica que la la petición resulta "extemporánea e imprudente dado que, con la información disponible hoy, no es posible determinar si la temporada se podrá reiniciar y terminar en el plazo previsto o incluso si podrá completarse en un plazo extendido más allá de su duración normal (hasta el 30 de junio), situaciones que requerirán que los futbolistas estén protegidos por la Mutualidad".

"Los órganos de gobierno de la Mutualidad -prosigue el comunicado- están estudiando la situación actual y actuarán conforme a la legalidad vigente, previa la correspondiente autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de forma que, al final de temporada y en función de la situación en ese momento, se procederá a trasladar a los asegurados las condiciones de aseguramiento para la temporada 2020/21 y el importe de las primas para la misma que previsiblemente contemplarán un descuento, si así lo determinan los necesarios estudios actuariales, teniendo en cuenta los requisitos de solvencia que la Mutualidad, como entidad aseguradora, debe mantener".

Por último y pese al confinamiento, desde la Real Federación Andaluza de Fútbol se asegura que mantiene "una actividad constante en la atención médica a los mutualistas con tres teléfonos a disposición de los federados andaluces para medicina general y deportiva, fisioterapia y psicología. Cerca de 150 llamadas de mutualistas andaluces se han recibido y han sido atendidas por los médicos especialistas en estos días de confinamiento a través de este servicio telefónico. Igualmente, el teléfono de emergencias ha seguido activo en estos meses y, a su vez, se han realizado por parte de especialistas médicos más de 10 ponencias de medicina deportiva y psicología a través de las Redes Sociales de la RFAF. Las 210 intervenciones previstas por la Mutualidad andaluza para los meses de marzo y abril están pendientes de realizarse, con la esperanza de que, si las autoridades sanitarias nacionales lo permiten, puedan llevarse a cabo en mayo".