El Guadalcacín FSF viaja a Córdoba para jugar el derbi andaluz contra el Cajasur

El Guadalcacín FSF se desplaza este sábado hasta la capital cordobesa para enfrentarse a partir de las 18:30 horas en el Pabellón de Vista Alegre al Cajasur, histórico del fútbol sala femenino que cuenta en sus vitrinas con dos Ligas y una Copa de la Reina. El equipo jerezano llega al encuentro con urgencias, con una sola victoria en su casillero y 7 derrotas. Andrés Sánchez no podrá contar todavía con las jugadoras brasileñas que ha firmado el club.

El Cajasur está situado en la octava posición con 10 puntos con tres victorias en su casillero, una de ellas lograda en los despachos por una alineación indebida del Alcantarilla. El Comité de Competición le quitó el triunfo al equipo murciano y le dio los puntos al cordobés por 6-0. El pasado fin de semana, las cordobesas golearon al Polideportivo Cádiz 0-7 y su último partido en Vista Alegre lo empataron contra el Roldán B, verdugo del Guadalcacín FSF hace siete días.

Andrés Sánchez, técnico guadalcacileño, explica que "vamos a Córdoba con mucha ilusión y con ganas de sumar. A ver si podemos revertir poco a poco esta situación. Ganar nos acercaría mucho a los puestos de permanencia a la espera de poder contar con las brasileñas, que llegan el día 29".

Del rival, el entrenador del Guada FSF comenta que "es un equipo que cuenta con jugadoras que conocen muy bien la competición, ha perdido futbolistas importantes como Rocío y África, pero siguen teniendo experiencia. Así que hay que ir con cuidado, no cometer errores y estar centrados en el partido. Es un viaje y un desplazamiento no largo, sólo dos horas y no hay excusa".