El Guadalcacín FSF recibe al UCAM Murcia, un rival de 'su' liga

El regreso de Cari tras superar su lesión de mano es la principal novedad en el Guadalcacín FSF, que mañana sábado recibe en el Pabellón Municipal al UCAM Murcia (18:00 horas), un rival catalogado como asequible por Andrés Sánchez, entrenador de las jerezanas.

En efecto, el Guada aspira a sumar los tres puntos ante un rival cualificado pero de 'su' liga para así salir de los puestos de descenso, en los que cayó la pasada jornada por peor diferencia de goles con respecto al Viaxes Amarelle, que venció al Femisport.

Además de Caridad, la convocatoria la forman Sara Soares, Carla, Pepa, Chihiro, Luci, Trini, Ogalla, Natalia, Ali, Sara Santos e Inma Sojo.

Andrés Sánchez, técnico del Guada, explica que el UCAM Murcia es "un equipo que está haciendo una excelente temporada, con un entrenador muy bueno. Realmente pienso que con un equipo tan joven como el que tienen están consiguiendo unos resultados muy buenos. Con el mayor respeto, creo que ya es un equipo que pertenece a nuestro nivel, puede ser un poquito más fuerte o más débil pero ya es de nuestro nivel. Eso no implica que no nos ganen, en ataque tiene jugadoras desequilibrantes como Rocío, Noelia o María, y tácticamente está muy bien estructurado. Es un equipo con un aspecto físico muy importante, aprieta a los rivales en zona alta y luego repliegan con mucha intensidad".

Pero Andrés Sánchez tiene claro que el Guada puede competir con el UCAM: "Podemos pelear con él, se puede dar un resultado a favor o en contra, pero no es que sea superior, es de nuestro nivel. Está 15 o 16 puntos más arriba y hay que recortar esa diferencia; no estamos diciendo que vayamos a ganar seguro, estamos diciendo que es un equipo más terrenal, que no es el Futsi, Ourense o el Alcorcón. Insisto, nos pueden ganar pero es más de nuestra liga".