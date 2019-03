El Guadalcacín le quita hojas al calendario

Nueva jornada en el calvario particular que está viviendo el CD Guadalcacín esta temporada en la Tercera División. El equipo jerezano está a punto de perder matemáticamente la categoría, afronta una salida complicada a terreno del Puente Genil (17:30 horas y arbitraje de Naranjo Marín) y lo hace con numerosas ausencias y la moral muy tocada después de la reclamación interpuesta por el Coria por una presunta alineación indebida de los de Jesús Mendoza en el choque del pasado fin de semana y que acabó con empate a un gol.

Los sevillanos, que no fueron capaces de ganar en el verde a un rival que acabó con nueve futbolistas (y sólo cinco de la primera plantilla cuando el reglamento establece que el mínimo debe ser siete) han recurrido a los despachos para sumar dos puntos más que les vendrían de cine para alejarse del descenso después de que esta semana la Andaluza haya confirmado que, en principio, descienden los tres últimos, aunque dependiendo de los ascensos y descensos bajarían más equipos, ya que el grupo debe estar configurado por 20 equipos la próxima temporada.

En lo estrictamente deportivo, el Guadalcacín afronta la salida a Puente Genil con las ausencias de Diego Galiano y Robert, ambos sancionados con un partido por acumulación de amonestaciones; más las de Lebrón y Luis Castillo, que fueron expulsados contra el Coria. De este modo, Mendoza sólo tiene 11 jugadores de la primera plantilla para el choque en Puente Genil, y varios de estos están mermados físicamente, como son los casos de Juanma Carrasco o Juanjo, que ya se perdieron el partido frente al Coria.

Todos estos factores no son sino fruto de la lamentable planificación deportiva que se ha realizado esta temporada en un club que esta campaña cumple su quinta temporada en el Grupo X de Tercera División, etapa que va a acabar con el descenso a División de Honor. Con todo, lo peor no es el descenso en sí a División de Honor sino cómo se está produciendo, con un técnico obligado semana sí y semana también a tirar de varios juveniles e incluso jugadores cadetes que están en una etapa formativa y que están teniendo que acarrear una responsabilidad que, por edad, no tendrían que asumir.