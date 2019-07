Inma Martínez, nueva jugadora del Guadalcacín FSF

El Guadalcacín FSF ha cerrado la incorporación de Inma Martínez Belizón para la próxima temporada. La jugadora de Puerto Real se convierte de este modo en el tercer fichaje tras las llegadas de las porteras Sandra y Laura. A estas contrataciones hay que sumar las renovaciones de Lorena, Pepa y Natalia.

Inma es una jugadora de lo más completa que va a aportar calidad técnica y táctica además de experiencia. Formadas en las filas del CD La Salle de Puerto Real, también ha jugado en el Ciudad de Jerez, Cádiz FS y Gaditana.

Tras una lesión que la llevó a plantearse su continuidad en el fútbol sala, la nueva jugadora del Guadalcacín ha decidido darse una nueva oportunidad con su fichaje por el equipo que dirige Andrés Sánchez. “Por desgracia -destaca Inma- tuve una lesión que me llevó a hacer un parón en el deporte. El Guada y Andrés han puesto mucho empeño y para mí es una oportunidad. Me encuentro mucho mejor y quiero volver a encontrarme conmigo misma. No quería dejar el deporte con ese mal sabor de boca. Estoy muy ilusionada y espero hacer una buena temporada”.