Javier Hidalgo, un jerezano en la final de la Champions de Asia

Javier Hidalgo de Mora, de la cosecha del 92, no se lo pensó dos veces cuando el pasado mes de septiembre, a través de un antiguo compañero, le llegó la oportunidad de romper con todo y cambiar su Jerez natal por Al-Ain, una ciudad de Emiratos Árabes en medio del desierto a la que a casi todo el mundo le costaría localizar en el mapa, salvo por las gestas logradas esta temporada por su principal equipo de fútbol. El cuadro que entrena Hernán Crespo se ha clasificado para disputar la final de la Champions de Asia ante el Yokohama Marinos de Japón, gesta que tiene un mérito increíble si se echa un vistazo a los rivales que dejó en la cuneta. Superó a los 'todopoderosos' Al-Hilal de Neymar en semifinales y Al Nassr de Cristiano en cuartos. Casi nada... Los petrodólares no funcionaron.

Y en ese conjunto, un jerezano, que la pasada campaña ejercía como preparador físico del Cádiz Mirandilla, también pone su importante granito de arena. Hidalgo forma parte del 'staff' técnico que encabeza el argentino Hernán Crespo, que aterrizó en la entidad una vez ya avanzada la competición para dar un giro a un equipo hasta entonces en manos de preparadores holandeses que no acababa de despegar. A partir de ahí, éxitos.

Funciones

Hidalgo, como asistente del preparador físico, se encarga durante el trabajo de campo de la monitorización y control de entrenamientos mediante dispositivos GPS que les colocan a los futbolistas para obtener información sobre los esfuerzos realizados y sacar el máximo rendimiento al equipo en competición. Su labor "me gusta. La parte más agradable de nuestro trabajo es el contacto diario con el grupo y con el verde, tenemos muchos medios y se puede trabajar bien".

Es feliz en su destino "una ciudad en medio del desierto que no tiene nada que ver con Dubái o Abu Dabi, es pequeña" porque "hemos realizado una buena temporada, hemos logrado resultados impensables y ahora nos queda la guinda final. Es mi primera experiencia en la élite y no puedo pedir más, estoy aprendiendo muchísimo", pero admite que "la cultura de aquí es totalmente diferente a la nuestra y hay que saber adaptarse, se echan de menos muchas cosas, familia y amigos, al margen porque son la principal ausencia, también nuestras costumbres y tradiciones como recientemente la Feria o en su día la Navidad. Vamos, nuestra forma de vivir, aunque en general la gente es amable".

La final

Este sábado, a las seis de la tarde en España, su equipo disputa el partido de vuelta de la final de la Champions de Asia ante el Yokohama Marinos, una competición "distinta a la Champions en Europa, aquí las distancias son enormes. Nos dividen en dos grupos y los campeones nos medimos en la final a ida y vuelta, es imposible reunir a los aficionados en una sola sede. Para jugar en Japón, por ejemplo, necesitamos cuatro días, con más de diez horas para cada vuelo. Perdimos 2-1, pero confiamos en nuestras posibilidades, la remontada es posible y la vamos a pelear. Para la entidad sería un privilegio ganar esta competición por la gran repercusión que tendría, ya que nos aseguraríamos una plaza para el Mundial de Clubes 2025 con todo lo que eso supone".

En cuartos de final de la Champions eliminaron al Al Nassr de Cristiano "en la tanda de penaltis. Fue realmente emocionante, mucha tensión hasta el último momento. Ganamos en casa y allí sufrimos, especialmente en la prórroga, y el partido dio mucho que hablar por un fallo de Cristiano solo delante de nuestro portero" y en semifinales, también superaron al Al-Hilal. "Llevaban 42 partidos sin perder y les dejamos sin final", recuerda orgulloso.

Le gustaría trabajar en España, pero aún no tiene claro su futuro inmediato. "A corto plazo, no sé qué pasará. Los dueños del club están muy contentos con nuestro trabajo, pero hay que esperar, no es igual salir campeones de la Champions que no, aunque la temporada está ahí. De momento, estoy contento aquí. Mi madre, especialmente, está deseando que vuelva...".