Jerez Industrial y Xerez CD reforzarán su hermanamiento el día de Andalucía

Jerez Industrial y Xerez CD se van a enfrentar el próximo miércoles 28 de febrero, día de Andalucía, en el Estadio Pedro Garrido en un amistoso dentro de los actos del 'Origen Centenario' del industrialismo. El partido, con entrada única de 5 euros, se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Jerez con la asistencia del delegado de Deportes, José Ángel Aparicio; la directora de Clínica Beiman en Jerez, Silvia del Ojo; y los presidentes de ambos clubes, Juan Manuel Queijo y Juan Luis Gil, además del socio número 1 del Jerez Industrial, Juan García.

El presidente del Jerez Industrial ha sido el primero en tomar la palabra para agradecer "al Ayuntamiento por ofrecernos sus instalaciones, a la alcaldesa y a nuestro delegado y también al Xerez Club Deportivo, que siempre lo tenemos cuando nos hace falta, somos más que hermanos, se han prestado a estar en este partido en el que conmemoramos nuestros orígenes de los 100 años".

Por su parte, Juan Luis Gil, presidente del XCD, agradeció "al Jerez Industrial que se acuerde de nosotros para un partido tan importante como es el aniversario de los 100 años del industrialismo. Me acuerdo de muchas personas, como Pedro Garrido, él hizo que este vínculo que tenemos actualmente sea importantísimo".

"También me acuerdo -siguió- de la cantidad de jugadores que han estado tanto en un equipo como en el otro y es bonito que la historia una a estos dos clubes que somos muy semejantes en la lucha por seguir vivos, hemos pasado por épocas muy malas, somos clubes hermanos y nos hemos ayudado en los momentos peores, cuando más falta ha hecho. Esperemos que sea un partido bonito y una fiesta del fútbol en Jerez".

Silvia del Ojo, directora en Jerez de Clínica Beiman, recordó que "tengo un poquito de corazón industrialista porque mi suegro fue jugador del Jerez Industrial" y añadió que "para nuestra empresa es un honor colaborar en este partido que celebra la historia de un equipo que sin lugar a dudas es un histórico de Jerez. En la ciudad hay otros equipos, pero todos tenemos una parte en nuestro corazoncito del Industrial porque es un club que siempre ha luchado por sobrevivir. Y como empresa, desde Clínica Beiman, estaremos en todo lo que sea el fomento y ayuda al deporte, todo lo que esté relacionado con la actividad física y la salud, que es un binomio que no debe separarse nunca".

Cerró el acto de presentación el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, quien aseguró que el día 28 "tenemos un encuentro con la historia, es el partido de los partidos, un encuentro de 100 años de historia. Hemos estado viendo en el cartel jugadores de los dos equipos. Tengo recuerdos en Domecq de partidos del Xerez contra el Jerez Industrial, me acuerdo de la entrada azul que daban en los colegios, recuerdo a Prieto, a Acuña, he visto jugar a Piñero y a Veguita. Al ver el cartel me ha traído muchos recuerdos de mi niñez y de eso se trata, que sea un encuentro emocionante donde se van a mezclar sentimientos con valores como el esfuerzo, espíritu, solidaridad... Va a ser un día de fiesta".