El Jerez Industrial destituye Javi Rivas

Javi Rivas ya no es entrenador del Jerez Industrial. La entidad ha emitido cerca de las once de la noche de este lunes un comunicado en el que anuncia la decisión de la junta directiva de prescindir de los servicios del técnico portuense, que logró el ascenso a División de Honor la pasada temporada en el Antonio Gallardo de Arcos ante el Balón de Cádiz y que llegó tras la dimisión de Juanjo Durán en febrero del pasado año.

El partido precisamente en el Antonio Gallardo del pasado domingo contra el Arcos que terminó en empate a uno ha sido su último encuentro al frente del plantel. La entidad ahora debe buscar un nuevo entrenador que se haga cargo de la nave para enderezar el rumbo y conseguir la permanencia.

La nota del club industrialista detalla que "desde el club no tenemos más que palabras de agradecimiento al descomunal trabajo realizado por el técnico portuense desde su llegada a la entidad. Trabajo que en no pocas ocasiones ha tenido que adaptar a los numerosos contratiempos con los que nos hemos encontrado en el día a día del club pero que, desgraciadamente, no ha podido verse reflejado en forma de resultados positivos sobre el terreno de juego.

Por todo ello, por su trabajo y compromiso con nuestro club, sólo tenemos palabras de agradecimiento para Javi. Gracias por tanto míster, gracias por hacer felices a tantos industrialistas con el ascenso a División de Honor en el año más triste en la historia de nuestro club. Gracias míster, te deseamos lo mejor en tu vida personal y deportiva".

Rivas deja al equipo en la 17ª plaza con 29 puntos e inmerso en una dinámica muy negativa, con nueve jornadas sin ganar y a siete puntos de la permanencia que con 36 marcan Atlético Central y Chiclana.

El Jerez Industrial se enfrenta este sábado a las cinco de la tarde en el Antonio Gallardo, por la resiembra del Pedro Garrido, al Peña Rociera, un rival directo en la lucha por la permanencia.