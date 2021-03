Jesús Barrera se marcha del Jerez Industrial

Jesús Barrera no jugará lo que queda de temporada con el Jerez Industrial. El atacante arcense, que pese a ser alta tras cumplir sanción no estuvo en Ubrique, se ha despedido de la entidad blanquiazul en una decisión "algo obligada".

El futbolista jugó su último partido con el Jerez Industrial hace tres semanas contra el Trebujena y no pudo estar en el debut de Javi Rivas ante El Torno por sanción.

"No pensaba que la despedida llegaría tan pronto, pero bueno, a veces en la vida todo no sale como uno quiere... Quiero agradecer primeramente el trato recibido en estos últimos tres años al Jerez Industrial, club que me ha hecho sentir siempre como en casa, por todo el cariño recibido cada semana por parte de una inmejorable afición, la cual me ha alentado cada partido para dar lo máximo de mí en el verde", ha comentado el jugador en una red social.

“En estos tres años, más que compañeros me llevo amigos de verdad, personas grandes dentro y fuera del campo. Podría nombrarlos a todos y cada uno pero ya ellos saben lo que siento. Por ellos y por esa afición me da mucha pena haber llegado a tomar esta decisión algo obligada".

“Deseo de todo corazón que este año el club se despida con ese ansiado ascenso por el cual he tenido la suerte de luchar estos tres años. Sin más, ¡Gracias por todo!”, ha finalizado.

Jesús Barrera ha marcado esta temporada cuatro goles con la elástica del Jerez Industrial, diez la pasada campaña y siete hace dos, acabando siempre como segundo máximo goleador del equipo.