Juan Pedro, exigente

El Xerez CD encara su tercera salida de la temporada con el firme propósito de lograr su primer triunfo lejos de La Juventud, que sería el segundo de la campaña. Su rival, un renovado Atlético Espeleño. Hasta el momento, los azulinos han sumado dos puntos en los dos desplazamientos el realizados, el primero a Coria y el segundo a Sevilla para enfrentarse al Betis Deportivo.

El domingo en La Juventud, el Xerez CD tuvo que tirar de casta y orgullo para empatar a dos ante el Conil, después de que los amarillos, que no habían puntuando aún, tuvieran un 0-2 a su favor. Juan Pedro, técnico azulino, espera que ese partido les haya servido de lección. "Veníamos de hacer un buen partido ante el Betis Deportivo pero aquí nadie puede sacar pecho. No podemos relajarnos ni pensar que con lo conseguido vamos a seguir ganando fácilmente. Esperemos que nos haya servido de experiencia y que salgamos desde el minuto uno sin especulaciones, especialmente en los partidos de casa, en los que no podemos dejar pasar los minutos y desaprovechar el tiempo".

'El Pirata' ya era técnico azulino el pasado curso cuando el equipo visitó al Espeleño y no quiere ni acordarse de la experiencia. "Vamos con la espinita clavada del año pasado, perdimos 2-0 cuando de haber ganado ya nos hubiésemos casi salvado. Viajamos con muchas ganas y la intención de hacer bueno el empate ante el Conil en casa. No tenemos que mirar si Espiel está cerca o lejos, es un desplazamiento más".

Bajo su punto de vista, el cuadro cordobés esta temporada "tiene una mezcla de gente muy joven, prácticamente como si fuesen futbolistas de un filial, y gente muy experta. Muchos jugadores los han firmado del Córdoba, competí contra ellos con el Atlético Sanluqueño juvenil y les conozco. Es un bloque que físicamente está muy bien por su juventud y le gusta llevar la iniciativa de juego. Es un rival muy complicado en su campo, aunque no ha tenido suerte en sus resultados frente a rivales de entidad como Betis Deportivo o Ceuta".

Sergio Narváez se pierde el encuentro por su expulsión ante el Conil y el técnico lo lamenta que resalta que "hay otros compañeros que pueden cumplir perfectamente con sus funciones dentro del campo. Nuestro éxito se basa en el bloque, en el trabajo como equipo y luego ya nos aprovecharemos de las individualidades que tenemos. Contamos con jugadores con calidad y que por circunstancias, porque el equipo ha empezado bien, ahora tendrán su oportunidad. Ahí están David Narváez o Juan Benítez. Tenemos un abanico de jugadores que pueden entrar en el once inicial y que van a salir con hambre y ganas y que encima tienen calidad".

Lo que sí tiene claro Juan Pedro es que "si salimos igual de concentrados que en las primeras jornadas, seremos un equipo muy complicado, sobre todo fuera de casa, donde las cosas nos están saliendo bien. No hemos ganado aún por circunstancias y por pequeños detalles en los últimos minutos".

Esta última semana, el XCD ha cambiado de campo de entrenamiento. Abandonó Los Marianistas para trabajar en La Granja. Juan Pedro lo valora de forma positiva y resalta que "todos estábamos contentos en Los Marianistas pero no podíamos seguir allí y el club ha buscado otra solución bastante buena. Lo importante para nosotros es no salir de Jerez, tener esa estabilidad que los jugadores necesitan. Lo ideal es entrenar en el mismo campo en el que se va a competir pero eso es inviable, aunque esperemos que se solucione. Aún así, el club está haciendo un gran esfuerzo y estamos bastante satisfechos".