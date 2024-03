Montse Breval y Carmen Asensio lideran al Jerez Máster en Oviedo

El Jerez Natación Máster acudió varias temporadas después a un Nacional oficial de la RFEN sin nada que hacer a nivel de clasificación de equipos. En la previa, la directiva jerezana comunicó a la Española que mientras se siga con la política de anunciar sedes nacionales justo un mes antes de disputarse, los actuales campeones nacionales de piscina corta, larga y aguas abiertas no participarán masivamente.

Y es que el enfado en las oficinas del club jerezano es importante. El equipo se proclama campeón nacional en febrero en Pontevedra, con unas condiciones logísticas muy complicadas y un mes después -en pleno Domingo de Ramos-, una vez más se encarga una ciudad del Norte de España, Oviedo, de organizar un Nacional, esta vez de fondo y larga distancia, prueba en la que en 2023 el Jerez Natación Máster fue campeón en la clasificación femenina y subcampeón en la conjunta, a sólo un punto del campeón Monteverde Toledo. Un equipo que, por cierto, ha caído por la mínima ante Máster Madrid en esta edición, muy bien organizada por la Federación Española en Oviedo.

Centrando la atención en lo deportivo, 6 deportistas representaron al club en las Piscinas Parque Oeste con muy buenos resultados individuales. Destacar la medalla de plata de Montse Breval en 3.000 libres y de Carmen Asensio en 1500 libres, a tan sólo 7 segundos del oro. Bronce también para esta última en un reñido 800 libres.

Destacaron igualmente y estuvieron cerca del pódium y entrando en puntos los correosos Carlos Rigual y Rafa Manzanedo, la especialista Rocío Otero y el debutante Alejandro Suárez. El Nacional se lo ha adjudicado Máster Madrid con una victoria épica y buen 16º puesto jerezano en la general por equipos.

Alejandro Ucha, presidente del CN Máster, se mostraba satisfecho con el rendimiento de sus deportistas: "Hemos estado muy bien, sabiendo que teníamos retos individuales más que grupales. A veces, no se dan las condiciones temporales ni geográficas para poder disputar todo y así se lo hemos comunicado a la RFEN. Si siguen comunicando dónde se nada con un sólo mes de antelación y colocando nacionales en plenas vacaciones de Semana Santa, ni van a contar con nosotros, ni se van a dar números de participación atractivos. Tenemos claro que, aunque tenemos un equipazo, no podemos exprimir de esta manera a nuestros deportistas. No obstante, este verano vamos a seguir con la línea deportiva que marca el club, siempre con opciones de estar arriba. Quedan dos Nacionales en los dos vamos a tener opciones si dicen ya donde se va a nadar el de piscina larga".