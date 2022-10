Otra dimisión en el Xerez DFC

Nueva dimisión en el Xerez Deportivo FC, en esta ocasión en la sección de fútbol sala. Sergio Barroso, técnico del primer equipo azulino, ha presentado su renuncia de manera irrevocable "por motivos estrictamente personales", ha informado el club xerecista.

El técnico regresó esta temporada a la entidad para una segunda etapa al frente del equipo sustituyendo en el cargo a Jesús Azurmendi, con quien no se llegó a un acuerdo para renovar.

Barroso se marcha del Xerez Toyota Nimauto tras seis jornadas en el banquillo, con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, la última el pasado sábado en el Palacio de Deportes Olivo Arena de Jaén.

La primera plantilla trabaja esta semana a las órdenes de Antonio Gallego, entrenador del Sénior B que asumirá el cargo de manera interina, mientras el club trabaja en la contratación de un nuevo entrenador.

Fernando Guerrero, máximo responsable de la sección de fútbol sala del club, explicaba la situación en la que se queda el club: "He intentado de reconducir la situación para que Sergio se quedara, aquí no ha presión ninguna, pero no estaba por la labor, me argumenta que no está dando con la tecla y ha decidido dar un paso al lado".

El Toyota Nimauto ganó sus dos primeros partidos en el Ruiz-Mateos y en el tercero cayó a falta de 40 segundos contra el líder. "Hemos hecho tres partidazos en casa y fuera hemos tenido tres partidos malos y es donde se tiene que mejorar", apunta el dirigente azulino, quien añade que "esto nos trastoca mucho porque teníamos un entrenador con mucha experiencia que ahora perdemos".

El club ya está manos a la obra en busca de técnico, aunque debido a las limitaciones económicas de la entidad el radio de acción se circunscribe a la provincia. Hay que recordar que por el club ya han pasado técnicos como Jesús Azurmendi, Juan Carlos Gálvez y Ricardo Villaça, todos con el nivel 2 que se exige para entrenar en Segunda B.