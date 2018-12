El Atlético Sanluqueño, del colista al líder

Álex Cruz: "Enfrentarme a amigos se me hará un poco raro"

Álex Cruz, lateral zurdo portuense del Atlético Sanluqueño, vivirá un partido diferente al enfrentarse al Melilla, en el que militó las dos anteriores temporadas: "Ha sido una semana exigente de trabajo, estamos deseando que llegue el domingo para ofrecer nuestra mejor versión a nuestra afición y cambiar la dinámica que no es tan positiva fuera de casa. He estado jugando en Melilla dos años, ahora a ver amigos, porque he hecho allí bastantes amistades y enfrentarme a amigos se me hará un poco raro. Hemos estado bromeando y demás pero ya se sabe que dentro del campo uno tiene que mirar por lo suyo, y ya luego tan amigos".