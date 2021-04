El Sanluqueño afronta ante el Linares un partido clave para seguir con opciones

El Atlético Sanluqueño se medirá este domingo (18:00) al Linares en El Palmar en el que será un partido decisivo de cara a seguir teniendo opciones de acabar entre los tres primeros. No ganar a los jienenses sería decir prácticamente adiós a las opciones de poder disputar el playoff de ascenso a Segunda División.

Y no lo tendrá nada fácil el equipo de Pedro Buenaventura, ya que enfrente estará uno de los equipos revelación de toda la competición en la Segunda B. Los jiennenses acabaron segundos en su subgrupo en la primera fase empatados a puntos con el líder, el UCAM Murcia, y en esta segunda fase se encuentran con bastantes opciones de poder disputar el playoff.

Los de Alberto Gónzalez llegarán al Palmar como segundo clasificado con 39 puntos, a seis puntos del cuarto, por lo que una victoria frente al Sanluqueño dejarían a los de Linarejos bastante cerca de poder hacer historia. Los azulinos vienen la temporada pasada de la Tercera División y este año están haciendo una campaña más que sobresaliente. En esta segunda fase aún no conocen lo que es perder puntos, ya que le ganaron al Algeciras por la mínima en el primer partido e hicieron lo propio frente al San Fernando a domicilio en el choque que tenían aplazado.

Sin embargo, una baza que puede jugar en contra del Linares y a favor del Sanluqueño es los partidos que han jugado en tan pocos días. En una semana, el conjunto dirigido por Alberto Gónzalez va a disputar tres partidos, con las complicaciones que han tenido debido a los positivos en su plantilla, aunque en los dos primeros encuentros ese hándicap no se ha notado.

Por su parte, al Atlético Sanluqueño, sexto clasificado, después de dos derrotas seguidas se le empieza a complicar el clasificarse para el playoff, aunque no es imposible. Cuatro puntos separan al club verdiblanco del Algeciras, equipo que marca el corte para poder jugar por el ascenso. Las opciones del Sanluqueño pasan por ganar sus partidos y que sus rivales más cercanos no saquen los suyos adelante. Si algo ha demostrado este equipo es que sabe levantarse, ya lo hizo cuando encadenó cuatro derrotas y en el club están convencidos de que no van a bajar los brazos.

Partido complicado del Sanluqueño por el rival que tendrá enfrente y por las bajas con las que cuenta el club de Sanlúcar: Isma Gil, Álex Cruz, Marcos Torres y Kevin Bautista, casi nada, todos titulares. A las ya conocidas del portero Isma y a la de Álex Cruz se unió la semana pasada la de Marcos Torres por lesión y la de Kevin Bautista, sancionado con un partido tras su expulsión frente al Betis Deportivo una vez estaba ya en el banquillo.