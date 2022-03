El Xerez CD termina el curso en el Ruiz-Mateos sin ganar como local (69-77)

El Xerez CD de Baloncesto estuvo cerca de la victoria frente a CB Cimbis en el último partido de la temporada en Polideportivo Ruiz-Mateos , pero no pudo ser, perdió por 69-77 en un duelo equilibrado .

Ficha técnica

Xerez CD Baloncesto, 69 (18+14+23+14): Martin Krypçy, 8; Edu Quijada, 7; Jaime López, 15; Alex García Tejón, 16; Mario Trillo, 8; José Manuel Lara, -; Pedro Gómez, 13; Miguel Ángel Jaén, 2; Raul Saucedo, -; Luis Carlos Abad.

Bodegón Andalucía CB Cimbis, 77 (20+21+19+17): C. Galán, 10; C. Goicoechea, 15; A. Benítez; C. Varela, 8; A. Expósito, 17; R. Rosario, -; P. Ortega, 7; P. Carrillo, -; S. Cañero, 8; V. López, P. Brotons, -; S. Diouf, 2.