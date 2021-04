El Xerez DFC B defiende su liderato contra el Tesorillo

El Xerez DFC B ha comenzado la fase de ascenso a División de Honor con pleno de triunfos y pretende conservar esa dinámica este domingo (16:30) en La Granja ante el Tesorillo, un rival que se ha quedado ya fuera de la pelea tras su derrota ante el Jerez Industrial.

Los azulinos llegan con la moral reforzada con su importante victoria contra el Guadiaro (0-2) y no piensan en otra cosa que no sea sumar de tres para mantener el pulso con el Jerez Industrial en este subgrupo. De momento, son líderes y su objetivo es no perder esa posición.

El filial, finalmente, podrá contar con Alvarado, que ha trabajado con el primer equipo en los últimos días, lo mismo que Basto y Beni, una vez aplazada la cita de la primera plantilla, pero no pueden jugar por protocolo ni César ni Pepe Sainz, que tuvieron minutos ante el Salerm Puente Genil.

Por contra, es alta Ángel que regresa tras cumplir su encuentro de castigo, y es baja Jaime, que está lesionado.

Francis, técnico del conjunto xerecista, se ha mostrado preocupado por la situación del de la primera plantilla: "Con el problema del Covid-19 hemos estado todos muy impacientes y con incertudumbre porque lo importante es la salud. Tenemos jugadores con ellos y lo que queremos es que todos estén perfectamente, lo demás queda en un segundo Esto está montando así, uno de nuestros fines también es que el mayor número de futbolistas posibles estén con el primer equipo".

Sobre el compromiso de este domingo , apunta que "jugamos en casa, no hemos perdido ningún partido en La Granja hasta el momento y pretendemos mantener esa dinámica. Además, si queremos ser campeones hay que sumar de tres en tres tanto dentro como fuera. El Tesorillo es cierto que ya no tiene opciones, pero seguro que vendrá a competir y a hacer un buen papel, nadie regala nada".