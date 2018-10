Confirmado el partido de sanción a Rojas, central del Xerez DFC

Competición confirmó el partido de suspensión a Rojas, central del Xerez DFC que se perderá por sanción el envite del próximo domingo contra el Córdoba B tras haber sido expulsado por doble amonestación en el partido contra el Guadalcacín. El Comité, que no se había reunido tras la jornada del pasado viernes, hizo público ayer el fallo de Competición de las dos últimas jornadas (8 y 9), que computan para la 10ª jornada, el próximo fin de semana.

Así, de la jornada del pasado viernes han sido sancionados con un partido de suspensión David Castro (Ceuta), Chapa (Algeciras), Pablo Ureba (Conil), Arnau (Córdoba B), Samu y Palacios (Coria), Carraña (Puente Genil), Josema (Sevilla C), José Carlos (Lebrijana) y el mencionado Rojas. Carreño (Utrera) ha sido sancionado con cuatro partidos por agresión a un contrario y el cuerpo técnico del Córdoba B, próximo rival del Xerez DFC en Chapín, no podrá sentarse en el banquillo: dos partidos le han caído a Juan Marrero -entrenador- y Eugenio Galán -preparador físico-, y seis al delegado, Juan C. Osuna.

En cuanto a la jornada del pasado domingo -y sin contar el Betis B-Utrera del pasado martes-, han sido sancionado Melo (Algeciras) y Lúa (Lebrijana) con un partido y Troyano (Atlético Espeleño) con dos. Además, Manuel César, auxiliar de la Lebrijana, ha sido castigado con dos partidos.