Bueno, el jerezano que pone el broche de oro a la fiesta del adiós de Jesús Navas

El jerezano Manu Bueno agranda su historia en el Sevilla FC. A sus 20 años se ha convertido en la envidia de todos los futbolistas de la cantera blanca. Ni en sus mejores sueños llegó a imaginar que todos los focos se colocarían sobre él en uno de los días que jamás olvidarán los aficionados sevillistas, el adiós de su eterno capitán y de la leyenda Jesús Navas, el jugador español con más títulos con la selección, ya que cuenta en su palmarés con el Mundial de 2010, la Eurocopa de 2012, la Nations League de 2023 y la Eurocopa de 2024. El centrocampista, que juega en el filial en Primera RFEF, fue convocado por García Pimienta para la cita de este sábado ante el Celta y sí, él fue el autor del gol del triunfo de los suyos, un tanto que dedicó emocionado a su referente.

El jerezano, mejor deportista jerezano en 2023, habitual en las pretemporadas blancas y que ganó la última Europa League de los hispalenses ante la Roma, anotó su primer gol en Primera División en un día tan señalado como el del adiós de Navas. Entró en la lista de 25 y salió como titular pegado a la banda, primero en la derecha y luego pasó a la izquierda, ante las bajas de última hora de Carmona, Juanlu e Isaac, sancionados por mostrar una bandera con el escudo del Betis tachado en la celebración posterior al triunfo en el último derbi después de que el club agotara todos los recursos.

Manu y Navas celebran emocionados el gol del jerezano. / Sevilla FC

Corría el minuto 64 cuando tras un saque de esquina, Saúl dejó atrás el balón para que el jerezanao, con un disparo colocado desde la frontal del área lo mandara dentro y lejos del alcance de Guaita. Bueno desataba la alegría de un Sánchez Pizjuán lleno para despedir a Navas. 0-1. Ya el marcador no se movió.

El gol, además de lo que representa, estadísticamente es importante porque hacía 19 años que un futbolista de la cantera sevillista tan joven no se estrenaba como anotador del primer equipo con un tanto desde fuera del área. El antecesor de Bueno no podía ser otro que Jesús Navas, que consiguió un golazo en el antiguo San Mamés frente al Athletic de Bilbao. Batió a Aranzubia en abril de 2005. Bueno tenía entonces nueve meses.

Manu festeja su tanto con alegría y rabia. / Sevilla FC

El centrocampista jerezano ha marcado después de nueve encuentros con la primera plantilla, siete de ellas liga. Además, con 20 años y 140 días es goleador español sevillista de menor edad de la presente década. Anteriormente, el más joven en hacerlo era el Bryan Gil, contra el Rayo en abril de 2019 con 18 años y algo más de dos meses.

Bueno, al final del partido, se mostró inmensamente feliz y dedicó, como no podía ser de otro modo, a Navas y a su familia, que le ayuda y respalda en los malos momentos y disfruta con él en los buenos, como el de este sábado y desde la grada, su diana: "Jesús es todo un referente para los canteranos del Sevilla como yo y es un orgullo dedicarle esta victoria con un gol, estoy muy contento. Se lo merece Jesús y los compañeros que no han podido estar aquí con nosotros. Es una victoria de todos en un partido único.

Manu Bueno, en el centro abajo, fue titular frente al Celta y jugó 70 minutos. / Sevilla FC

La sensación tras marcar fue inexplicable. He soñado mucho con este día. Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginarlo, así que nada, estoy supercontento" y añadió orgulloso: "El día de mañana podré contarle a mis nietos que en la despedida de, si no el mejor jugador de la historia de Sevilla, sí uno de ellos, pues pude marcar el gol del triunfo y dedicárselo".

El canterano abandonó el terreno de juego junto al capitán en el minuto 70. Dejó su puesto a Lokonga y Navas a Idumbo y explica que se mostró como él tal cual es, cercano y cariñoso. "En la celebración se emocionó como yo. Al final los dos como canteranos, vivimos esto muchísimo y me dijo que lo disfrutara como él lo estaba haciendo, que esto es único y que mirase a la afición, que es grande. En el banquillo estaba viendo su despedida y no sabía ni qué pensar. Sólo me decía que ojalá algún día pueda lograr la mitad de la mitad de lo que ha conseguido él".

Manu, en la foto de familia final junto al eterno Jesús Navas. / Sevilla FC

Admitió que este sábado vivió "uno de los días más felices de mi carrera aquí, como cuando levantamos la Europa League en Budapest" y concluyó: "Para todos los canteranos como todos los que venimos de abajo Navas es un ejemplo a seguir y ahora que se retira aquí tiene su despedida, cuando tanta gente está aquí con él en ella es por algo".

El centrocampista está recibiendo infinidad de felicitaciones tras su gol y su buen partido, entre ellas, la de peña 'Sevillistas en Xerez', que le apoya tanto en los partidos de la primera plantilla como en los que disputa con el filial y lanza un mensaje a García Pimienta: "Ya es hora de que apueste de una vez por él, se lo ha ganado con su talento y su trabajo".