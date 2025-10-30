Definidos los horarios de la décima y undécima jornada para Xerez CD y Xerez DFC

El Xerez DFC recibe este domingo a las 17:00 horas al Atlético Antoniano en el debut de Diego Caro al frente de los azulinos después de la destitución de Antonio Fernández, cesado tras la derrota en casa del Extremadura; mientras que el Xerez CD buscará la cuarta victoria consecutiva, también este domingo, frente al Linares Deportivo, encuentro que se celebra a las 12:00 horas.

Tras estos dos compromisos, el Xerez DFC volverá a jugar como local la próxima jornada recibiendo al Almería B y el Xerez CD disputará su segundo encuentro seguido a domicilio, rindiendo visita a La Unión Atlético en Totana. La RFEF ha confirmado los horarios de ambos choques. En Chapín, el partido se jugará el domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas; mientras que los de Galiano se desplazarán hasta el Juan Cayuela, encuentro fijado para las 11:30 del 9 de noviembre.

Además, también hay ya hora confirmada para los dos siguientes partidos de los dos equipos representantes de Jerez en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El Xerez CD regresará a Chapín el domingo 16 de noviembre para recibir al Lorca Deportiva, encuentro que se celebrará a las 18:00 horas. Por su parte, el Xerez DFC jugará en el Álvarez Claro de Melilla a las 12 del mediodía, también el domingo 16 de noviembre.