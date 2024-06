El Guadalcacin FSF busca el ascenso a Primera División

El Guadalcacín femenino de fútbol sala afronta este sábado el partido más importante de la temporada, que le puede dar el ascenso a Primera División, categoría en la que ya militó dos temporadas el club jerezano de la mano de Andrés Sánchez, técnico que de nuevo está a un paso de hacer historia con la entidad pedánea.

Para lograr un objetivo que a principios de temporada se antojaba casi imposible, el Guadalcacín FSF debe aguantar en casa del potente Desguace París La Algaida el 2-0 que consiguió en la ida de la final disputada hace siete días en el Polideportivo Jerónimo Osorio de la localidad jerezana. El equipo de Andrés Sánchez supo contener bien a su adversario y dejar su portería a cero ante el máximo goleador de la liga, demostrando por qué ha sido el que menos tantos ha recibido en contra.

Ahora, la empresa es mucho más complicada porque la vuelta se disputa en Archena, donde las murcianas contarán con el apoyo de sus seguidores en busca de la remontada. El choque arranca a las siete de la tarde en el pabellón Joaquín López Fontes y la plantilla guadalcacileña ha puesto rumbo a Murcia este mismo viernes para hacer noche y que las jugadoras lleguen lo más descansadas posibles al encuentro.

Visita del alcalde

Salvador Ruiz, alcalde de la entidad local autónoma de Guadalcacín, estuvo acompañado por su delegado de deportes, Diego Galiano, en el último entrenamiento del equipo antes de partir rumbo a Murcia en la previa del choque contra La Algaida. El presidente-alcalde de la ELA quiso mostrar su apoyo al equipo en la cita curcial contra las murcianas, encuentro en el que las guadalcacileñas se juegan el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala nacional.

Andrés Sánchez

El técnico del equipo guadalcacileño apunta que "nos la jugamos con el equipo que ha sido primero en nuestro grupo, el máximo goelador y con una plantilla más compensada, jugadoras que llevan muchos años en Segunda, juegan en casa y tienen un poder ofensivo impresionante, hacen muchos goles, pero también es cierto que se enfrentan al equipo menos goleado, creo que nos han hecho 43 en contra. Nos hacen muy pocos goles, pero el partido va a ser complicado porque jugamos en su cancha, aprietan mucho y si logramos contenerlas en los primeros minutos y hacemos nuestro juego se irán aclarando las cosas, pero ellas van a ir a por todas porque necesitan hacernos dos goles".

Sánchez destaca del rival a María Valverde, internacional absoluta con España, y Paola, que lo ha sido en categorías inferiores y sobre la eliminatoria lamenta que en la ida el resultado fuese de 2-0 porque "nos podríamos haber llevado más renta, pero al final hay que competir y que no nos remonten, nos van a apretar, no van a permitirnos salir con el balón y buscarán muchas situaciones de uno contra uno. Así que tendremos que gestionar bien la situación, pero va a ser difícil porque tienen potencial y nosotros no vamos a renunciar al ataque, pero siendo cautelosos, hay que ir viendo y debemos saber inteerpretar bien el partido".