El Guadalcacín FSF vuelve a hacer historia: regresa a Primera División

Las chicas son guerreras. El Guadalcacín FSF lo ha vuelto a hacer de la mano de Andrés Sánchez. El cuadro jerezano ha regresado a lo grande a la elite del fútbol sala femenino al imponerse al Desguace París La Algaida tanto en la ida como en la vuelta de la final por el ascenso a Primera División. El pasado sábado venció por 2-0 en el Jerónimo Osorio y este sábado se ha impuesto en Archena por 3-4. Clara superioridad de las guadalcacileñas en el cómputo global de esta batalla ante un rival que fue primero en el Grupo III de Segunda División. Se ha convertido en el único club de la provincia que milita en la máxima categoría de su deporte.

El Guada FSF no quería sorpresas y a los dos minutos se adelantó en el marcador con un golazo con la izquierda de Guti. 0-1. Ponía más distancia y mostraba sus intenciones. Las de Andrés Sánchez no estaban dispuestas a perder todo lo ganado la pasada semana. A las murcianas no les quedaba otra que echar el resto, aunque quedaba mucho partido por delante y pasaron a jugar de cinco.

Y al filo del cuarto de hora, nuevo tanto. En esta oportunidad fue María la que hizo el 0-2 (14') en una bonita acción tras un despiste defensivo local que permitió a las guadalcacileñas robar el esférico. Con esa cómoda ventaja llegó el descanso.

Tras el paso por vestuarios, La Algaida salió con un punto más de intensidad y recortó distancias con una diana de Paola López. 1-2. Minuto 23. Y a renglón seguido, Nekane otra vez metía presión a las locales y hacía el 1-3. Minuto 24. Pero las murcianas no estaban dispuestas a renunciar a nada y se colocaron 2-3 (29') con un gol de Cristina Pérez y luego empató a tres con un tanto de Paola, que firmaba su doblete.

Con el 3-3, la ventaja seguía siendo para el Guada FSF gracias a su triunfo en casa, pero quería cerrar la temporada a lo grande. Y lo hizo. La guardameta Celia sorprendió a todos y estableció el 3-4 definitivo con un importante gol desde su propia portería. 3-4. Minuto 37. La gesta estaba lograda.