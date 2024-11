El Guadalcacín FSF recibe al Futsi Navalcarnero, líder incontestable de Primera División

El Futsi Navalcarnero, líder incontestable de la Primera División Iberdrola, visita este sábado al Pabellón Jerónimo Osorio para medirse al Guadalcacín FSF en un partido en el que las de Andrés Sánchez no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. El historial del equipo madrileño es impresionante: cinco veces campeón de liga, siete de la Copa de España, ocho de la Copa de la Reina, además de ser campeón de Europa.

Las madrileñas llegan a Jerez con las alforjas llenas de puntos, 33 gracias a las once victorias que suma esta temporada, en la que todavía no han cedido siquiera un empate, es el máximo goleador de la categoría (56) y el tercero que menos encaja (21). Ante estos guarismos, el Guadalcacín FSF tratará de ser el primer equipo capaz de parar los pies a un líder que saca dos puntos al Pescados Burela.

El equipo guadalcacileño cayó eliminado el pasado martes de la Copa de la Reina en su desplazamiento a Ciudad Real para enfrentarse al Almagro. Las de Andrés Sánchez ganaban 1-2 a tres minutos del final, pero en el último empataba el conjunto local, que en la prórroga anotaba dos goles más, pasando a octavos de final del torneo.

"La semana ha sido complicada porque nos derrotaron en la prórroga en la Copa de la Reina y no sé si es bueno o es malo porque nos podía tocar ahora un equipo de Galicia, por ejemplo. La plantilla tampoco está para tanta carga ni la economía para pagar cuatro y cinco mil euros en cada viaje. No sé si no ha sido malo que nos eliminaran. Queríamos pasar, pero Almagro fue mejor y pasó con total merecimiento", comenta Andrés Sánchez.

El técnico del Guada FSF se deshace en elogios hacia un Futsi "campeón de todo, de la Copa, de liga, del mundo, lo tiene todo. Es verdad que está renovando el equipo, pero tiene a Irene Córdoba y Laura Córdoba, Mari Ángeles, Leti, María Sanz, Marian... es un equipo muy fuerte. Me atrevería a decir que el quinteto sería cinco internacionales con España". "¿Es vencible? Sí, como todos los equipos. No es el Futsi intratable de antaño que veía sangre y acababa con los rivales, pero va en una progresión muy buena, no ha perdido en liga. ¿Qué tenemos que hacer? Minimizar nuestros errores y finalizar las ocasiones que tengamos y que ellas no tengan su mejor día, porque son muy buenas".

El técnico reconoce que "entre comillas, no tenemos mucho que perder y si puntuamos sería una inyección de energía y optimismo brutal. Va a ser muy difícil, la liga es muy fuerte, estamos fuera del descenso aunque probablemente la semana que viene entremos, pero no pasa nada, estamos trabajando muy bien y debemos que tener los pies en el suelo".