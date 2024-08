El jerezano Hugo Franco, subcampeón del mundo de XCO en Andorra

El ciclista jerezano Hugo Franco se ha proclamado subcampeón del mundo de Cross Country (XCO) en el Mundial que se está disputando este fin de semana en Pal Arinsal (Andorra). Franco, que ya fue subcampeón de Europa juvenil en 2021 en la misma modalidad deportiva, y oro europeo en 'eliminator' sub-17, sigue con su crecimiento a pasos de gigante ahora como júnior.

El joven talento de la selección española salió en las primeras curvas decidido a posicionarse en los puestos cabeceros, dando siempre la cara en cada subida y mostrando grandes dosis de confianza con el paso de las vueltas. La primera plaza pronto se decidió en favor de un soberbio Albert Philipsen, destacado desde la primera vuelta, mientras que Hugo Franco y el también español Álex García permanecían en el grupo perseguidor junto al danés Hougs y el estadounidense Konecny.

Más tarde se uniría al grupo el sueco Unger, al que un pinchazo dejaba fuera de la pelea por las medallas. Hugo Franco, a pesar de ceder algunos metros en algunas subidas, volvía a enganchar con el grupo en las bajadas y ya en la recta final se jugaba la plata con el danés Hougs, al que superaba con su extraordinaria explosividad en la recta de meta. Álex García, que cuajaba también una soberbia carrera, entraba en meta en sexta plaza a unos 27” del jerezano. El otro español en liza, Guillermo Parrado, no encontró su mejor golpe de pedal y finalizaba en el puesto 62.

"Esto es un sueño hecho realidad que llevo queriendo desde pequeño. por la noche soñé que podía hacer medalla" — Hugo Franco - Ciclista jerezano subcampeón del mundo

"Esto es un sueño hecho realidad que llevo queriendo desde pequeño. Esta noche he soñado que podía hacer medalla y he salido a darlo todo. El circuito era muy duro, no es el que mejor se me da a mí, pero hemos sufrido al máximo y dejado todo lo que tenía en la pista y estoy súper contento y agradecido por todos los ánimos a la selección española, a mi familia, mis amigos y todos los que han venido a apoyarme a Andorra", comentaba el ciclista jerezano tras conquistar la plata.

Hugo Franco celebra la segunda posición tras batir en el esprín al danés Hougs.

De la estrategia de carrera, comentó que "soy más pesado que los demás y en las subidas iba más agobiadete, haciendo un poco la goma, pero intentaba no cebarme y en las bajadas, como sé que soy rápido, me tiraba y al final los alcanzaba", señalaba el ciclista jerezano, formado en la cantera del Symisur Centauro Go Bike de Guadalcacín, al término de la carrera. Franco daba caza a Hougs a unos cientos de metros de la meta "y cuando lo ve delante me dije lo tengo que adelantar porque no es lo mismo una plata que un bronce", sentenció.

Carrera meteórica

Hugo Franco lleva despuntando como ciclista de montaña desde hace varios años, en los que ha sido campeón de España en categoría cadete y júnior y varias veces de Andalucía. Su primer éxito internacional fue en 2021 cuando acabó siendo medalla de plata en la localidad italiana de Pila, en el valle de Aosta. En aquella ocasión, el ciclista jerezano también compartió podio con Albert Philipsen, el nuevo campeón del mundo, aunque el danés entonces fue tercero.

Más de un centenar de participantes nacidos en el año 2006 disputaron el máximo galardón europeo de 2021 en un circuito de 3 kilómetros y 600 metros al que tuvieron que dar cuatro vueltas. En los compases iniciales de aquella carrera, Nicolas Halter (Suiza), Albert Philpsen (Dinamarca) y Hugo Franco ponían tierra de por medio, siendo los claros favoritos para el triunfo final. En la última vuelta, el suizo y Hugo descolgaban al corredor danés, y en la parte final, el corredor helvético aprovechaba una pequeña ventaja de 10 segundos para hacerse con la victoria y colgarse la medalla de oro, quedando la de plata para Hugo Franco.

Hugo Franco, en el podio con Philipsen y Hougs.

Oro europeo en Eliminator

El jerezano pudo desquitarse un año más tarde del mal sabor de boca que le dejó la prueba de eliminator de Pila, donde una rotura de cadena le impidió hacerse con medalla. En Capriasca (Suiza), el biker andaluz pudo con todos sus rivales en las distintas eliminatorias para colgarse la medalla de oro y ampliar su impresionante palmarés a todos los niveles.