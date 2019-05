El mejor Seven femenino de España, en Montecastillo

Carmen López, directora deportiva de la Andaluza , alabó las instalaciones de Montecastillo y agradeció al Ayuntamiento de Jerez "no solo la apuesta por este evento sino por toda su colaboración, como en el 'No Sin Rugby Fest' o en las Jornadas de Rugby Gradual en la Pradera Hípica ", apuntando el auge del rugby femenino y la importancia de eventos como la Copa de la Reina para su avance, invitando a los aficionados a "disfrutar" de la prueba.

Abrió el acto César Gómez, director del Barceló Montecastillo , explicando la apuesta del hotel jerezano por el rugby desde hace dos años; en 2019 será el tercero que acoge el 'No Sin Rugby Fest' , que congrega a cerca de 450 jugadores en otoño. A tal efecto, Montecastillo ha acondicionado sus tres campos de hierba para compatibilizar rugby y fútbol, y en la Copa de la Reina Seven se habilitará una grada con 400 asientos, carpas y servicio de bar para los aficionados, recordando que la entrada es gratuita.

La cita jerezana es la tercera y definitiva, en la que se decide el campeón de Copa Seven , tras la primera sede este fin de semana en Oliva y la segunda, en Alzira el primer fin de semana de junio. Los resultados de estas dos primeras sedes determinarán el cuadrante de partidos de la fase final jerezana, con un formato de competición similar al del 'No Sin Rugby Fest' que también organiza el Atlético Portuense en Montecastillo desde hace dos años y será la tercera edición que se celebre desde que la Federación Española de Rugby apostase por la Copa de la Reina de la modalidad Seven en categoría femenina tras los éxitos en el debut olímpico de Río 2016.

El Hotel Barceló Montecastillo ha albergado la presentación de la final de la Copa de la Reina Iberdrola Seven, que se celebrará el sábado 15 y domingo 16 de junio en las instalaciones del hotel jerezano con más de 250 jugadoras del máximo nivel de los 12 mejores equipos de España de la especialidad Seven, disciplina olímpica, con acceso gratuito para los aficionados . Se instalarán graderíos en el entorno de los tres campos de rugby de Montecastillo así como carpas de hostelería y de marcas especializadas.

Bloc de notas

Majadahonda, el gran favorito. La Copa de la Reina Iberdrola es una de las competiciones nacionales femeninas más importantes de la temporada y la principal de la modalidad olímpica de rugby 7. Desde su implantación en la temporada 2016-2017 ha supuesto un crecimiento sin precedentes de la calidad y cantidad de jugadoras. En cada sede se enfrentan todos contra todos y compiten los 12 equipos más potentes del rugby femenino español, y en esta edición se juegan el título CR Majadahonda, INEF L'Hospitalet, ADI Industriales, CRAT La Coruña, XV Sanse Scrum, XV Hortaleza, Rugby Albeitar, Jabatos RC, Olímpico Pozuelos, CR Cisneros, Valencia RC y CDU Sevilla. El favorito es Majadahonda, campeón en las dos anteriores ediciones y que de ganar en Jerez se adjudicaría el trofeo en propiedad.

Laura Delgado, no. La jerezana Laura Bimba Delgado, internacional jerezana, no jugará la Copa de la Reina este año ya que su equipo, el Universitario de Sevilla CR no está entre los 12 mejores. Las cocodrilas disputan este fin de semana en Valencia el Torneo Challenge Seven Femenino, cuyo campeón asciende al grupo de las 12 mejores (del que desciende el último) y jugará la edición de 2020 de la Copa del Rey.

Concentración de la Andaluza. La Federación Andaluza ha confirmado la concentración de la selección regional Seven en Montecastillo de cara al Campeonato de España de selecciones territoriales y es que se ha remarcado que el objetivo de la cita es la promoción y visibilidad del rugby Seven en categoría femenina.

Actividades paralelas. El Atlético Portuense celebrará un acto de recepción oficial el viernes 14 a clubes y autoridades además de una visita turística a El Puerto y una cena de gala de la organización. El sábado 15 los partidos en Montecastillo se celebrarán de 9:00 a 14:00 horas y posteriormente habrá un almuerzo de convivencia a modo de 'tercer tiempo' para fomentar los valores tradicionales de compañerismo del rugby. Luego, José Antonio Barrios, director deportivo de la FER, ofrecerá una charla coloquio sobre la situación del rugby femenino en España y posteriormente hay programadas visitas al Circuito de Jerez-Ángel Nieto y a las Bodegas González Byass. El domingo, la competición comenzará a las 9:00 horas y acabará con el campeón de la Copa de la Reina Seven 2019.