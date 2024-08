Notable mejoría del césped de Chapín a una semana del inicio de Segunda RFEF para Xerez CD y Xerez DFC

Se acerca el inicio de la temporada oficial. El próximo domingo 1 de septiembre, el Xerez CD alza el telón en Segunda RFEF recibiendo al UCAM Murcia, claro favorito al ascenso directo a Primera Federación. El equipo de Checa sólo ha pisado Chapín una vez esta pretemporada, concretamente en el Trofeo Rafa Verdú contra el Real Madrid C el pasado 16 de agosto. Aquel día, el césped del Estadio Municipal presentaba un aspecto irregular, sobre todo la parte de la banda más cercana al Córner 4, donde había muchísima arena.

Con la resiembra sin terminar, los técnicos del Ayuntamiento de Jerez dieron el visto bueno a la disputa del partido, ya que no había tiempo para cambiar de escenario, algo que sí se hizo con el amistoso contra la Balompédica Linense. Por su parte, el Xerez DFC sólo tenía programado un encuentro en Chapín esta pretemporada, el de este pasado sábado contra el Atlético Central. Su director deportivo, Antonio Bello, ofreció a Deportes la posibilidad de no jugar en el Municipal si éste no se pisaba hasta el primer encuentro de liga, advirtiendo que si el XCD disputaba el amistoso contra el Real Madrid C, su club también jugaría el del Central en Chapín.

Semana y dos días después, el césped del Municipal ha lucido en mucho mejor estado, todavía no al cien por cien, pero sí en buenas condiciones para jugar. La banda problemática donde había mucha arena hace unos días presentaba un aspecto más que aceptable, apenas se veía ya arena de sílice y si la hierba que ha crecido por encima. A siete días del estreno en liga, es presumible que el campo estará aún mejor y a partir de ahora, los jardineros de la empresa concesionaria tendrán que esforzarse para tener el césped en las mejores condiciones, no en balde la instalación se va a utilizar todos los fines de semana exceptuando el parón invernal, que se tratará de aprovechar para un nuevo cambio de semilla a la de invierno, teniendo en cuenta que la última jornada de la primera vuelta se disputa el 22 de diciembre y la primera de la de la segunda el 12 de enero.

Y es que Chapín es el único campo del Grupo 4 de Segunda RFEF en el que juegan dos equipos, por lo que la instalación se usa cada siete días. El césped va a 'sufrir' 34 partidos esta temporada y eso, como ya ha ocurrido en las últimas temporadas, implica un mayor esfuerzo por parte de la empresa que se encarga del mantenimiento de la superficie, tanto materiales como humanos. Por este motivo, el Ayuntamiento de Jerez va a modificar el convenio de prestación de servicios con Royalverd para adecuarlo a la nueva realidad.