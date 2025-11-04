Pablo Llamas es campeón de España absoluto por equipos

El tenista jerezano Pablo Llamas, número 205 del ránking mundial ATP a 4 de noviembre de 2025, se ha proclamado campeón de España absoluto por equipos con el Real Murcia CT 1919 durante la 55 edición del Campeonato de España. Los murcianos, con un Llamas decisivo, derrotaban al RCT Barcelona-1899, campeones del pasado, por cuatro victorias a una. Es el tercer título nacional para el club de Murcia.

La final se presentaba como la repetición de la edición de 2023, donde el Real Murcia CT 1919 ganó también al club catalán y conseguía su segunda victoria en la máxima división nacional, hito que alcanzaron por primera vez en 2018. Este año, el triunfo local ha llegado de la mano del jerezano Pablo Llamas, que conseguía el cuarto y definitivo punto de la eliminatoria frente a Pol Martín Tiffon por 6-1 6-4.

Ivan Gakhov abría la jornada ganando a Albert Ramos por 6-3 6-2, mientras que Raul Brancaccio y Javier Barranco sumaban el segundo y el tercer punto para los murcianos derrotando, respectivamente, a Jorge Plans por 6-0 6-1 y a Álex Martí Pujolras por 6-3 6-3. Con la eliminatoria ya decidida, Nikolás Sánchez-Izquierdo se retiraban de su partido contra Max Alcalá con 6-2 2-0 en contra en el marcador, para poder unirse a la celebración de su equipo en la pista central de un Real Murcia CT 1919 que contó con el calor de su afición en las gradas.

El año tenístico de Pablo Llamas ha sido muy bueno después de superar una lesión de muñeca que le obligó a pasar por el quirófano en 2024. El jerezano, una de las promesas del tenis nacional y que fue campeón de la Copa Davis junior formando equipo con Carlos Alcaraz, se clasificó por primera vez para el cuadro final de Roland Garros y también hizo lo propio en el US Open, cayendo contra los españoles Davidovich y Pablo Carreño en primera ronda.

Además, alcanzó la final del torneo de Szczecin en Polonia, perdiendo contra Thiago Agustín Tirante por 6-3 y 6-2 y se proclamaba campeón del torneo de Lisboa en la modalidad de dobles formando pareja con Sergio Martos derrotanto en la final a los rumanos Bodgan Pavel y Alexandru Jecan por 7-6 y 6-4.

El jerezano se encuentra ya preparando la próxima temporada con el primer objetivo en el centro de la diana de estar en el Abierto de Australia que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero próximos.