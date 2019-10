El jerezano Sergio Rodríguez Páez cumple este sábado el sueño de todo triatleta, competir en el Ironman de Hawái, campeonato del mundo de triatlón y la cima de la especialidad de este 'tres en uno' del deporte que todos los triatletas aspiran a coronar.

Profesor de Educación Física y director de la Escuela Jerezana de Triatlón, club desde el que ha ayudado a dar los primeros pasos a numerosos triatletas, para Sergio Rodríguez llegar a Hawái a sus 46 años ha sido "muy difícil. Personalmente llevo muchos años intentándolo y siempre me he quedado muy cerquita. Por mi edad casi había tirado la toalla pero cuando menos te lo esperas aparece la oportunidad", explicaba en Canal Sur antes de partir rumbo a Hawái, donde está desde hace una semana para aclimatarse a las condiciones de calor, humedad y viento.

Y la oportunidad le llegó al triatleta jerezano en Austria, en el Ironman de Klagenfurt, donde había en juego cinco plazas en su grupo de edad, y no hay más que ver el vídeo de cuando Sergio Rodríguez recoge su pasaporte para Kona para comprobar la satisfacción y alegría por el éxito conseguido: "No me lo podía creer".

Tanto esfuerzo y sacrificio acabaron por tener su recompensa, que Rodríguez Páez comparte y extiende a los suyos: "Esto es una cosa mía y de mi familia, que siempre está ahí apoyándome. Es todo gracias a ellos y a mi equipo de triatlón, porque ellos me empujan y yo voy hasta donde pueda".

Y Hawái son palabras mayores: 3,86 km de natación (Waikiki Roughwater Swim), 180,25 km de ciclismo (Around-Oahu Bike Race) y los 42,195 km de maratón (Honolulu), dureza a la que hay que añadir las condiciones del clima, con calor, mucha humedad y viento, para las que el triatleta jerezano se preparó saliendo a entrenar a las tres de la tarde a veces con el viento de levante, en esta ocasión, como aliado.

A Hawái se ha desplazado con su mujer y su inseparable cuchara de madera -su amuleto de la suerte- con el objetivo de disfrutar y rebajar su marca personal. Disfrutar sufriendo, algo incomprensible para muchos pero santo y seña de los triatletas: "Para nosotros el sufrimiento es placer y libertad, sentirnos con nosotros mismos, buscar sensaciones, sentirnos fuertes y libres, saber que somos capaces de hacerlo y luego hacerlo".

El Ironman supone un sacrificio tanto personal como familiar: desplazarse a Hawái supone un coste aproximado de 6.000 euros, cantidad que se dobla al viajar acompañado, como es el caso. Sin contar con el gasto en material y el aconsejable seguro médico cuando se viaja a los Estados Unidos, toda ayuda es poca máxime cuando se trata de deportistas amateur. Sergio Rodríguez Páez, subcampeón andaluz en todas las distancias (sprint, olímpico y larga), cuenta con el apoyo de LAUDE Colegios, Byon eventos deportivos, Bioracer material deportivo, Energyum Sport nutricionista, Bodegas Páez Morilla, Follow Me Sports y Goldbikes Mecánica.