Xerez CD-Xerez DFC: los cara a cara entre Diego Galiano y Diego Caro

Xerez CD y Xerez DFC se miden este sábado 3 de enero en Chapín en un nuevo derbi que para la estadística tiene un claro favorito: el equipo que entrena Diego Caro, invicto en sus duelos cuando juega como visitante. De hecho, en los doce encuentros precedentes sólo consta una derrota, la infligida por el cuadro que por entonces entrenaba Joaquín Poveda en la campaña 20/21 que acabaría con el ascenso del XDFC a Segunda RFEF de la mano de José Pérez Herrera, técnico destituido hace apenas unos días en el Atlético Sanluqueño.

El de este sábado en Chapín, con la preocupación lógica del estado del césped y más si cabe por las copiosas lluvias que se esperan para esa jornada, será el tercer enfrentamiento entre ambas escuadras en Segunda Federación. La campaña anterior, el derbi con el Xerez CD actuando como local se saldó con un empate sin goles en un encuentro con pocas ocasiones y mucho respeto, mientras que en el partido de vuelta, penúltima jornada de Liga, los de Antonio Fernández lograban el triunfo por dos goles a uno firmando la permanencia y dejando a los de Checa sin el premio de disputar el play-off de ascenso.

Con nuevos inquilinos en los banquillos de uno y otro equipo, Diego Galiano tiene el reto de convertirse en el primer entrenador que gane como local al Xerez DFC, mientras que Diego Caro tiene la posibilidad de seguir aumentando la gran racha de su escuadra, invicta desde que su llegada al banco tras la destitución de Antonio Fernández Rivadulla: cuatro victorias y cuatro empates y fuera de los puestos de descenso tras un inicio de liga muy complicado para los suyos.

Tres duelos

Diego Galiano y Diego Caro se han enfrentado en tres ocasiones en las últimas temporadas, siempre entrenando al Atlético Antoniano el primero y al Córdoba B el segundo. El de Guadalcacín aterrizó en el club lebrijano en la campaña 21/22 con el objetivo de salvar a los sevillanos de un descenso que a mitad de temporada parecía muy complicado de lograr. Galiano dejaba el equipo de la pedanía jerezana para embarcarse en una difícil misión, que resultó un auténtico éxito y el principio de su idilio con los blancos: lo salvó aquella temporada y en la siguiente lo convertía en campeón del Grupo X de Tercera en dura pugna precisamente con el Córdoba B de Diego Caro. Luego, dos campañas más exitosas en Segunda Federación antes de dar el salto al Xerez CD.

El Antoniano recibía al Córdoba B en la 21ª jornada de la 21/22. El filial cordobés estaba situado en la sexta posición con 34 puntos a sólo uno de Ciudad de Lucena y Gerena y a dos del Xerez CD, que era tercero. En cambio, los lebrijanos marchaban penúltimos con 12 unidades y a cuatro de la permanencia. Galiano había llegado un par de semanas antes al Antoniano aprovechando el descanso -el grupo era impar- y afrontaba su primer encuentro contra los califas. El guadalcacileño arrancó con buen bien su periplo y se imponía al equipo de Diego Caro por tres goles a uno, pese a que fueron los visitantes los que se adelantaban en el marcador con un tanto de Jan a los cinco minutos de encuentro. Juanfran le daba la vuelta al choque en un abrir y cerrar de ojos (31' y 34') y justo antes del descanso Juan Mari, posteriormente jugador del XCD, hacía el tercero y definitivo.

Pelea por el ascenso

Los otros dos encuentros en los que se han enfrentado ambos entrenadores fue en la campaña 22/23, en la que Atlético Antoniano y Córdoba B pelearon codo con codo por el ascenso a Segunda Federación, llevándose el gato al agua Galiano haciendo campeón al club sevillano por dos puntos de ventaja (60 frente a 58). El filial califa fue segundo y se clasificó para el play-off, perdiendo el ascenso en la final contra el filial del Getafe.

En la liga regular, la jornada 11 enfrentaba a ambos técnicos en el Municipal lebrijano, encuentro que acabó con empate a un gol. El exxerecista Óscar Jiménez abría el marcador muy avanzado el encuentro (71') y apenas unos minutos después igualaba el filial cordobés con un tanto del ahora jugador del Xerez DFC Carlos Daniel Dorado. Con ese empate, el Córdoba B mantenía su privilegiada primera posición (23 puntos), mientras que el Antoniano era tercero con 18. Los lebrijanos protagonizaron una espectacular racha de 16 partidos sin perder y encadenando una serie de 11 victorias consecutivas, llegando a tener a 8 puntos de ventaja sobre el filial verdiblanco con siete partidos por delante para acabar la liga, aunque teniendo que visitar tierras cordobesas.

En la vuelta, el equipo de Diego Caro afrontaba el choque en casa con 5 puntos de desventaja y la oportunidad de acercarse a su rival. Un solitario tanto de Ismael Salguero a los seis minutos de partido le bastó al Córdoba B para llevarse los tres puntos y situarse a dos a falta de cuatro jornadas. Los nervios hicieron mella en ambas escuadras, que calcaron sus resultados en ese 'rush' final. Tropezó el Antoniano en sus dos siguientres partidos contra Xerez CD (2-2) y Pozoblanco (1-1), pero el Córdoba B no lo aprovechaba y también pinchaba con Bollullos (0-0) y Conil (1-1). En la penúltima jornada, derrotas de ambos, el Antoniano frente al Gerena (2-4) y el filial en Espiel (2-0). Se llegaba así a la última fecha con ambas escuadras jugándose el ascenso directo. Pese a que los de Caro no fallaron en casa con el Puente Genil (2-0), los de Galiano pasaban por encima del Coria (0-5).