El Xerez CD sigue en play-off y el Xerez DFC cae de nuevo a play-out

La decimocuarta jornada en el Grupo 4 de Segunda Federación mantiene al Xerez CD en la cuarta posición y en puestos de play-off de ascenso pese a caer derrotado en La Condomina frente al UCAM Murcia y al Xerez DFC bajando un puesto y colocándose en play-out tras empatar en el tiempo de descuento con el Recreativo de Huelva gracias al gol de Udom. La jornada, con 20 goles en los nueve partidos, deja seis victorias locales, dos empates y un único triunfo a domicilio.

Además, en el duelo entre los dos primeros clasificados, el Águilas superó por dos goles a cero a La Unión Atlético y es más líder, ya que aventaja en 4 puntos a un trío que completan Lorca Deportiva y Xerez CD. La otra noticia de la jornada fue el final de la impresionante racha del Lorca Deportiva. Los murcianos acumulaban 7 triunfos seguidos, triunfal serie que se truncaba en el Municipal de Lebrija ante un Antoniano que días antes estuvo a punto de dar la machada eliminando en Copa del Rey al Villarreal, cayendo en la tanda de penaltis.

El triunfo del UCAM frente al Xerez CD permite a los de Germán Crespo depender de sí mismos para entrar esta semana en play-off de ascenso si puntúan este miércoles en el Nuevo Colombino en la recuperación del partido aplazado de la octava jornada de liga. Si los murcianos empatan en Huelva accederán a la quinta plaza bajando de la misma al Extremadura, al que igualaría a 23 puntos y superaría por la diferencia general de goles. En caso de triunfo, el UCAM se pondría segundo con 25 unidades, desbancando una posición a La Unión, Lorca y Xerez CD.

La Deportiva Minera del exentrenador del Xerez CD Checa parece dejar atrás su mala racha encadenando la segunda victoria consecutiva. Si la jornada anteior superaba al Yeclano, ahora hacía lo propio en casa del colista Atlético Malagueño, que este domingo visita al Xerez CD en Chapín. El Antoniano, por su parte, se coloca con 21 puntos gracias al gran triunfo firmado ante el Lorca, que vio truncada su racha de siete triunfos seguidos. El jerezano Álex Revuelta abría el marcador en Lebrija en un choque que se decidió con dos acciones en el último cuarto de hora (3-1). El Yeclano, con nuevo técnico en el banquillo tras la destitución de Iván Martínez, vencía al Real Jaén por dos goles a cero y pintan bastos para un Manuel Herrero que ve cómo su equipo se acerca de manera peligrosa al abismo.

Resultados.

En el último partido de la jornada que comenzó en domingo y acabó en lunes, Extremadura y Linares Deportivo empataban a un tanto en el único encuentro con una roja esta jornada, la del defensa local Samuel Hurtado al filo del descanso. Pese a jugar con uno más toda la segunda mitad, el Linares fue incapaz de llevarse los tres puntos ante un Extremadura que suma cuatro jornadas sin ganar cuando no hace muchas jornadas lideraba el grupo.

En la parte baja, respiro para un Puente Genil que superaba por la mínima y en un duelo directo al Almería B. Zaca anotaba el único gol del partido, que coloca al Salerm con 18 puntos empatado con el Xerez DFC aunque los xerecistas por delante por su mejor diferencia general de goles. En el otro enfrentamiento entre equipos en descenso, el Melilla goleaba al Estepona por tres a cero. Es la primera victoria del cuadro norteafricano desde la llegada de Javi Motos al banquillo -ha necesitado seis partidos- mientras que el equipo malagueño, áun sin entrenador tras la destitución de Xavi Molist, sumaba la octava derrota consecutiva de un barco que va a la deriva.