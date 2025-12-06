Adiós a la racha a domicilio del Xerez CD

El Xerez CD perdía este sábado en La Condomina ante el UCAM Murcia por dos goles a cero y ponía fin a una racha de seis encuentros sin caer a domicilio. El Deportivo echó por tierra sus opciones de triunfo en una mala primera parte en la que apenas atacó y encajando además el 1-0 en una jugada en la que los xerecistas estuvieron poco contundentes. En la reanudación, los de Diego Galiano salieron con otro aire, pero recibieron el duro mazazo del segundo de los murcianos, obra de Dani Aquino. Pese a las numerosas ocasiones de gol -Mati Castillo, Charaf, Ismael, Sissokho y Franco-, los azulinos no estuvieron finos de cara a puerta y no pudieron sacar rédito de su visita a un rival directo.

De esta forma, el equipo jerezano vuelve a perder fuera de Chapín, cosa que no sucedía desde hace tres meses. En efecto, el Xerez CD iniciaba la liga el 6 de septiembre en su campo maldito del Manuel Polinario frente al Puente Genil y 'fiel' a su tradición caía derrotado en un partido igualado que se decidió por dos errores defensivos y a balón parado, un saque de esquina y una falta mal defendida.

A partir de ahí, el cuadro de Diego Galiano encadenó un total de seis salidas consecutivas puntuando, hasta convertirse en el mejor equipo a domicilio del campeonato. En la primera de ellas, frente al Águilas, actual líder del Grupo 4, los jerezanos cosecharon un empate sin goles en un partido que dominó en la primera mitad malogrando Jaime López y Sissokho dos claras ocasiones, sufriendo en la reanudación ante un rival que apretó.

Se resistía la primera victoria a domicilio y en la siguiente salida los xerecistas empataban a uno contra la UD Melilla. Se adelantó el equipo que por entonces entrenaba Alberto Cifuentes con un golazo de Abdel y Mati Castillo establecía la igualada en el tiempo de descuento. El primer triunfo fue sonado, llegaba en el Nuevo Colombino ante el Recre y más de 1.000 aficionados azulinos en la grada. Adri Rodríguez, en la primera mitad, anotaba el 0-1 y tras el empate de Mascaró, Franco Jr. establecía el 1-2 a cinco minutos del final.

El último empate de los jerezanos fuera de Chapín fue en Linarejos en un encuentro en el que se pusieron en dos ocasiones por delante en el marcador. Sissokho anotaba el que hasta ahora es su único gol con el Deportivo en la primera mitad, empataba Harper de penalti y Jaime López hacía un golazo para subir el 1-2. Sin embargo, en un córner, Becken marcaba el empate a dos con la colaboración de Ismael.

Antes de esta derrota en Murcia, el Deportivo asaltaba por dos ocasiones tierras murcianas. Frente a La Unión Atlético en el Juan Cayuela de Totana con un gol de penalti de Ismael (0-1) y en La Constitución de Yecla con un gran triunfo por uno a tres con el doblete de Nané y otro gol de Mati Castillo.

Al Xerez CD le queda una última salida en esta primera vuelta y será dentro de dos semanas en el último partido de 2025 que afrontará en el Francisco de la Hera de Almendralejo frente a un Extremadura que en las últimas jornadas ha perdido fuelle tras liderar la tabla durante varias semanas. Antes, los jerezanos recibirán al Malagueño, colista del grupo, en Chapín, y comenzarán el año para despedir la primera vuelta con el Xerez DFC en el derbi del 4 de enero.