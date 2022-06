Montero apoya el impuesto a las eléctricas propuesto por Yolanda Díaz

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves en Jaén que no hay ningún tipo de polémica con las declaraciones realizadas por Yolanda Díaz, ya que es necesaria “una mayor aportación de las eléctricas y de las empresas de hidrocarburos que en este momento están obteniendo beneficios”.

El Ministerio de Hacienda es el que trabaja en cuál es la mejor fórmula técnica "en el menor plazo de tiempo posible”, según la ministra, que ha destacado que es necesario crear esta figura impositiva cuanto antes porque “estamos en un momento de inflación, en donde el crecimiento de España es robusto, así lo dicen todos los organismos internacionales.”Montero ha destacado las medidas adoptadas para abaratar suministros como la electricidad y los carburantes y ha subrayado que el gobierno apuesta por la protección de los vulnerables con el incremento del bono social o un 15 % de incremento del ingreso mínimo vital, medidas a las que progresivamente se tienen que ir incorporando otras nuevas que permitan ir moderando la inflación el resto del año mientras perduren los efectos de la guerra.“Siempre hemos dicho que aquellos que están obteniendo mayores beneficios, con el incremento que están soportando los consumidores, que se están financiando una parte de ellos con el dinero público, tenían que aportar en mayor medida a las arcas públicas tanto las eléctricas como las petroleras, porque su nivel de beneficios es superior”, ha subrayado.A su juicio, si no se hubiera aprobado el descuento de 20 céntimos por litro de combustible repostado “el precio de la gasolina hubiera sido muy superior, igual que si no hubiéramos puesto en marcha las medidas del tope del gas, que entraron en vigor esta semana, se hubiera producido un incremento del precio de la luz como se está produciendo en Alemania, Francia e Italia.”Montero ha incidido en que las medidas tienen que ser inmediatas, “no se pueden hacer para que dentro de un año o dos uno se pueda repercutir a la baja el consumo por ejemplo en el impuesto de la renta, ni lo podemos hacer con un circuito sofisticado que conlleve que las pequeñas gasolineras tuvieran que hacer una inversión tecnológica que en este momento no se puede hacer.”En cuanto a la decisión del Banco Central Europeo de frenar las primas de riesgo a determinados países, ha dicho que está siendo prudente a diferencia de la reserva federal, donde ya se ha planteado una subida de los tipos de interés, mucho más alta."El Banco Central Europeo está intentando trasladar a todo el sector que va a estar detrás de todos los países, que va a proteger la deuda pública y tenemos que seguir trabajando en esta dirección para que no se produzcan efectos de segunda ronda”, ha añadido.Ha abogado por el control del autoconsumo ante el actual momento de cambio, no solo de la mano de la guerra de Ucrania sino que el conjunto del planeta está atravesando una transición que debe suponer que “en un plazo de tiempo realmente razonable seamos capaces de cambiar gran parte de la cadena productiva y de todo aquello que nos permita que el planeta sea más sostenible y que haya un mejor reparto, una mayor redistribución de todos los ciudadanos para disminuir la desigualdad, y esto es lo que Europa está intentando preservar”, ha enfatizado