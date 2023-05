Mamen Sánchez presenta los siete ejes del programa electoral del PSOE

La candidata socialista a la reelección como alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha resumido este miércoles los siete ejes de un programa electoral “realista y a la medida de este Jerez que funciona, ilusiona y avanza y que está consiguiendo ser motor económico de Andalucía, con el aval de haber conseguido crear más de 11.000 empleos, atrayendo inversión privada por valor de más de 600 millones de euros sólo en 2022. Y esto lo hemos logrado creyendo en el cambio, sin complejos, porque somos la quinta ciudad de Andalucía y una ciudad abierta al mundo que cada día es más atractiva y dinámica, que decidió dejar atrás una etapa oscura y volver a ilusionarse”.

“Somos una ciudad que trabaja intensamente para dar lo mejor de nosotros mismos, que se supera cada día, y hemos preparado una batería de propuestas para consolidar la creación de empleo y la atracción deempresas, con medidas innovadoras para urbanismo y vivienda, mayores y jóvenes, cultura, deporte y zona rural. Hemos definido siete ejes principales, donde se engloban las medidas más destacadas y que nos van a ayudar a seguir creciendo, dinamizando nuestra economía, atrayendo empresas, creando más empleo, al tiempo que avanzamos para disponer de mejores servicios públicos y generando nuevas oportunidades para todos, tanto en la zona urbana como en la zona rural”, ha explicado Mamen Sánchez.

“No empezamos de cero –continúa la candidata-, nuestro programa se sustenta en esa continuidad de proyectos en desarrollo, contrataciones y nuevas licitaciones, una gestión activa y dinámica que no se puede parar. Estamos ejecutando más de 30 millones de euros concedidos de los Fondos Next Generation, y vamos a emprender en un breve plazo nuevas zonas de aparcamiento, la segunda fase del museo de Lola, el tablao de Lola, la cesión de espacios para la Cultura a entidades, como hemos hecho con los claustros chicos, o centro de acogida San José. Vamos a dar continuidad a mecanismos como la venta forzosa que está dando muy buenos resultados y vamos a culminar la licitación de la bodega de la Calle Cristal para dinamizar esta zona. Seguiremos trabajando con otras administraciones, para desarrollar por ejemplo el palacio de Congresos y Auditorio Lola Flores, la nueva estación de tren en Avenida de la Pepa, o desarrollando las nuevas conexiones de carreteras o la segunda pista del Circuito, junto a Diputación. Nuestro proyecto está en marcha, no se puede parar. Y ahora se trata de sumar medidas a este proyecto de ciudad”.

"Vive Jerez con todo a mano"

La candidata ha dado a conocer el programa 'Tu vida plena en Jerez', "un modelo de desarrollo urbano que persigue dotar a cada barrio de todo el equipamiento básico para una vida cómoda y plena de cada jerezano y jerezana, con todo lo que pueda necesitar a menos de 14 minutos de distancia, desde instalaciones deportivas gratuitas y adaptadas, hasta ofertas culturales en cada barrio, garantizando el desarrollo de cursos, talleres y actividades para todos. Este planteamiento supone la multiplicación y dispersión de parques infantiles, parques caninos con agility, salas de lecturas en centros cívicos o de barrio, cubriendo todo el territorio urbano y rural, así como el desarrollo de zonas verdes perfectamente habilitadas con mobiliario e infraestructuras necesarias y con puntos limpios a un paso". Del mismo modo se contempla la instalación "de zonas vigiladas y seguras, complementadas con una unidad de drones para un mejor control y seguridad".

Urbanismo "al servicio de la ciudadanía"

Mamen Sánchez ha explicado las medidas para un urbanismo integrador “con el que compactamos y unimos la ciudad dotando de nuevos servicios los espacios sin uso y teniendo en cuenta la movilidad y la accesibilidad. Vamos a desarrollar nuevos parques, zonas para empresas, aparcamientos o viviendas. Urbanizaremos el tramo sur de la Avda. Reina Sofía y conectaremos con una nueva avenida la zona del Puente de Cádiz con la Avda. Cantos Ropero. Vamos a finalizar el Parque Periurbano en la Canaleja. Pondremos además en marcha la figura del agente rehabilitador para desarrollar terrenos como Cartonajes o Fábrica de Botellas. Desarrollaremos terrenos para acoger industrias de reciclaje y continuaremos con la regeneración urbana integral del centro histórico de Jerez. Además, estaremos muy centrados en el desarrollo de la zona de nueva estación de tren en zona norte”.

"Por la vivienda para Jerez"

La candidata a la reelección como alcaldesa ha destacado “la construcción de más de 400 viviendas de alquiler asequible con los Fondos Next Generation, Sepe y el resto de administraciones. El Ayuntamiento cederá suelo público a la iniciativas privadas para hacer viviendas a precios asequibles y viviendas ecosostenibles. Culminaremos la rehabilitación de viviendas en Icovesa y Santo Tomás y mientras solicitamos ya para otros barrios de Jerez. Además, vamos a crear el servicio de asesoramiento de transición energética”.

"Jerez joven, Jerez futuro"

En el capítulo de medidas para los jóvenes la candidata socialista ha afirmado que “crearemos la Delegación de Juventud, Adolescencia y Estudiantes. Los adolescentes entre 11 y 16 años contarán con espaciosmunicipales dedicados a zonas de ocio atendidos por especialistas. Vamos a activar el Carnet Joven Jerez con bonificaciones en actividades culturales, deportivas y de ocio municipales y a crear una APP con toda la información de utilidad para jóvenes”.

“También vamos a cumplir nuestro compromiso de dotar a la ciudad de nuevos espacios de estudios y pondremos en marcha un punto de información contra el acoso escolar. Ampliaremos el horario de las Bibliotecas Municipales y crearemos un Club de lectura Juvenil Municipal. Desarrollaremos nuevos aparcamientos municipales para patinetes y pondremos en marcha un Programa de formación Joven, un Nuevo Observatorio Municipal contra el acoso escolar y el Bono Joven hasta los 30 años que incluye buses gratis y descuentos en cultura para todos los matriculados en bachillerato y ciclos formativos”.

"Ya somos capital cultural europea"

“Jerez es capital de la cultura y vamos a demostrarlo continuando la modernización de la ciudad a través de la cultura, construyéndola sobre un proceso sostenible y productivo que permita un bienestar y cambiosocial sobre el sector y los profesionales culturales jerezanos” ha explicado Mamen Sánchez. Para ello “vamos a ampliar la conexión permanente con las ciudades de la provincia y andaluzas que permita un proyecto de gran envergadura. Daremos los pasos necesarios para sumarnos a la red Cultura Next para asociarnos a otros proyectos de capitalidad y otras ciudades europeas con las que nos une valores y un lenguaje común a través del flamenco”.

“Incrementaremos los nuevos equipamientos culturales, salas de exposiciones, museos y continuaremos con la rehabilitación de edificios históricos. Pondremos en marcha nuevos espacios para la creatividad y el desarrollo de emprendedores, que permita una potente industria cultural. Y por supuesto, vamos a seguir potenciando las acciones que permitan la participación activa de la ciudadanía creando sinergias culturales”, ha indicado Mamen Sánchez.

Jerez "para nuestros mayores"

La candidata a la reelección ha detallado las medidas destinadas al segmento de población más madura: “Cuidaremos y haremos realidad la Ciudad del Mayor con viviendas independientes adaptadas a sus circunstancias y accesibles, con servicios comunes atendidos, con lugares de paseos, jardines terapéuticos y todos los servicios sociosanitarios, de ocio y restauración necesarios para su bienestar. Crearemos un centro de participación activa en el centro de Jerez y ampliaremos el programa de envejecimiento activo en todos los distritos”.

"Zona rural más cerca"

Aunque a comienzos de semana se avanzaron medidas para la zona Rural, Mamen Sánchez ha recordado que “ nuestra prioridad es acercar todos los servicios a nuestras jerezanas y jerezanos de zona rural, por ello desarrollaremos todos los programas que se lleven a cabo en Jerez para mayores, jóvenes y mujeres en cada ELA: envejecimiento activo, carnet Jerez joven, talleres y actividades específicas para mujeres”.

“Obviamente se mantendrá la financiación municipal con su abono puntual a las ELAs. Implantaremos el nuevo servicio de proximidad con Correos para atender necesidades de pagos, de billetes renfe, ingresos y reintegros en la puerta de tu casa. Mediaremos para la instalación de cajeros automáticos en Estella y Cuartillos y en los lugares de difícil comunicación se estudiará y aplicará el transporte a demanda puerta a puerta”, ha concluido.