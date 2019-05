“Como nos dijo el Presidente –Pedro Sánchez–, ‘queremos que ganéis y queremos que gobernéis’. En estos momentos somos el único partido en disposición a sumar y a gobernar otra vez en Jerez”, subrayó ayer una emocionada Mamen Sánchez al superar el 99% del escrutinio. Diez concejales ha sumado el PSOE en estas elecciones municipales, permitiendo “que un gobierno pequeñito, crezca”.

El PSOE-A de Jerez ha ganado las elecciones municipales, obteniendo un total de 27.883 votos, el 31,83% del electorado, “mejorando considerablemente” los resultados de 2015, cuando consiguió 21.819 apoyos (24,20%), lo que le permite pasar de 7 a 10 concejales.

Estos resultados le permiten además mantener la Alcaldía durante los próximos cuatro años, dejándole la posibilidad de un acuerdo con las fuerzas de izquierda (Adelante y Ganemos Jerez), como con Ciudadanos. “Lo pedimos. Nos quedábamos con muchas cosas a medias, nos hemos quedado con muchas cosas en proyecto. Ahora sí, ahora tenemos la oportunidad de seguir con esos proyectos”, declaró Sánchez entre gritos de “alcaldesa, alcaldesa”.

El seguimiento en la sede del PSOE del recuento de votos se vio alterado tras conocer que una representante del PSOE en el colegio García Lorca había sido insultada. Estefanía Caravallo relató al llegar a la sede que “en una urna una señora se ha equivocado y ha echado dos sobres blancos. Entre todos los demás decidimos quitar uno en blanco. La de Vox dijo que no”. “Se lo estaba contando a una compañera cuando me viene como una energúmena diciéndome que no la critique, metiéndome las manos por la cara. El marido me llamó ‘tonta del culo’, y ella ‘bollera’. La Policía se metió y la echó para la fuera y ya está. No me ha tocado porque se ha metido la Policía”, contó a la prensa.

En una noche en la que el calor también fue protagonista en la sede socialista, Mamen Sánchez agradeció “el trabajo inmenso de todo el partido que se ha volcado, y se ha volcado no sólo en estas elecciones. Llevamos mucho tiempo trabajando. Habéis estado muchas horas, habéis dejado a vuestras familias, vuestros trabajos para conseguirlo. Esto es una victoria de todos. Porque aquí no tenemos personalismos”.

No se olvidó de la zona rural y remarcó que el PSOE gobernará en 5 de las 7 Entidades Locales Autónomas (ELA), ya que además de revalidar los triunfos en Guadalcacín, Nueva Jarilla y San Isidro, se han recuperado El Torno y Torrecera: “Lo han trabajado muy bien”.

“Hemos hecho mucho por Jerez, pero nos debemos todavía más, a cada jerezano, a cada distrito, a cada barrio. Agradecer a nuestros referentes vecinales, porque afortunadamente el PSOE tiene referentes en los barrios trabajando día a día. Referentes, algunos sin carnet del PSOE, que son sensibles a las políticas que el PSOE ha hecho”, puso en valor la socialista.

“Lo más grande es poder seguir siendo alcaldesa de Jerez, que el PSOE siga gobernando Jerez y que tenga una militancia y unos simpatizantes como todos vosotros y vosotras. Vamos a por más, vamos a seguir haciendo crecer esta ciudad. Gracias”, concluyó la socialista y la sede rompió en nuevos aplausos.

Un pletórico José Antonio Díaz reconoció haber vivido una jornada electoral “intensamente. Es un resultado que refrenda el trabajo que hemos realizado estos cuatro años”. “Mi agradecimiento a todos los jerezanos, a los que nos han votado y a los que no, porque vamos a gobernar como hemos hecho hasta ahora, para todos los jerezanos”, declaró Díaz. “Hay una serie de proyectos que se han quedado pendientes, los vamos a desarrollar en los próximos años y ahora tranquilidad”, avanzó.

El número 2 del PSOE dijo estar “contento” con los resultados porque “hemos sido la primera fuerza, la más votada. El segundo partido se ha quedado casi a 4.000 votos y esto demuestra que la ciudadanía ha reconocido el trabajo bien hecho”. “Todos somos un equipo. Da igual el número 2, el 3 o el 4. Hemos trabajado con consenso, con acuerdo, duramente. Así se pueden conseguir las cosas. Y seguiremos con la misma tónica, la misma filosofía. Seguiremos con el acuerdo y con el consenso por el bien de Jerez”, subrayó el socialista.

También adelantó que “creo que hay que tener altura de miras. Porque se hayan ganado las elecciones no vamos a cambiar nuestra forma de hacer política. Tenemos que construir ciudad y eso lo tenemos que hacer con el resto de partidos”.

Por su parte, Laura Álvarez –número 3– reconoció emocionada que “estábamos pendientes de la participación. Hemos estado con prudencia hasta el final, pero muy contentos. Hemos sido un gobierno de seis personas que nos hemos volcado por la ciudad. Siento mucha alegría por el respaldo y el apoyo”.

“Llevamos cuatro años muy duros, hemos sufrido acoso, nos han pinchado las ruedas, hemos llorado mucho porque hemos sufrido un juego muy sucio por parte de algunas partes. Desde luego ha sido una tensión muy grande, porque nos hemos hartado de trabajar de verdad y la ciudad merece un gobierno honesto y trabajador como el que hemos sido. No hemos bajado la cabeza ni en los momentos más difíciles”, valoró Álvarez.

Diez concejales ha conseguido el PSOE. Jesús Alba es el décimo socialista que ha entrado en el gobierno, estrenándose a sus 26 años en la Corporación. Durante toda la noche se mantuvo cauto. “Sí, estoy nervioso, la cuestión es seguir sumando”, dijo pasadas las diez y media de la noche.

Cuando ya estaba todo decidido y se esperaba la aparición de Mamen Sánchez, Alba respiró más tranquilo y sus compañeros comenzaron a abrazarle. “Estoy súper emocionado y súper contento. He vivido el día con mucha tensión, pero con ganas de trabajar. Ahora toca reflexionar, analizar los resultados y trabajar por Jerez. Soy concejal. ¿Ilusionado? Un montón”, subrayó con amplia sonrisa.