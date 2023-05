"Hemos conseguido que Jerez tenga estabilidad y genere confianza"

Mamen Sánchez tratará el próximo domingo que su candidatura obtenga la mayoría suficiente para continuar otros cuatro años al frente del gobierno de Jerez. Accedió a la Alcaldía en 2015 tras cerrar un pacto de investidura con Ganemos Jerez e Izquierda Unida. Cuatro años después, consiguió que su partido fuera la fuerza más votada, un resultado que le permitió volver a ser proclamada regidora de la ciudad.

Sánchez estuvo durante varias legislaturas como diputada en el Congreso, donde llegó a formar parte de la dirección del grupo parlamentario socialista. También ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres por la Igualdad, directora del Centro de Empleo de Mujeres Jóvenes de Cádiz y técnico de inserción laboral en una empresa privada. También fue responsable del departamento de relaciones públicas y comerciales de la Fundación Andrés de Ribera.

Empezó gobernando con seis concejales y ahora aspira a un tercer mandato al frente de la Alcaldía...

Cuando las cosas se hacen con ilusión, con trabajo y con ganas, la ciudadanía valora el trabajo que se está realizando para mejorar Jerez. La muestra de que los jerezanos sigan confiando en nosotros es que pasamos de un gobierno pequeñito a uno más grande.

Hace cuatro años, en una entrevista con este periódico a escasos días de celebrarse las elecciones, comentó que su proyecto era a 12 años. ¿Estas serán sus últimas elecciones como candidata?

Eso no lo voy a decir porque, si no, desde el próximo lunes me estaréis preguntando quién es mi sustituto o sustituta. Son errores que se han cometido en política por parte de muchos políticos. Hay que decir ese tipo de cosas el día antes de irse.

¿No cree en la limitación de mandatos?

Nos ha pasado en esta legislatura que había compañeros de otros partidos que se habían marcado plazos, pero luego, cuando se hacen encuestas, se ve que la gente en quien confía es esa persona. Yo agradezco a esas personas de mi partido que han decidido seguir, a pesar de haber dicho antes que no seguirían. Yo estoy a lo que diga el partido y mi partido tiene muy en cuenta lo que dice la ciudadanía.

Estamos a punto de finalizar un mandato marcado por la pandemia del covid. ¿Cómo fue vivir ese momento como alcaldesa ese periodo tan complicado para la sociedad?

Fue un momento muy complicado porque tuvimos que aceptar que teníamos que perder nuestra libertad de salir o de entrar, de besarnos, de abrazarnos... Fue difícil cerrar negocios de buenas a primeras. Hubo que reinventar una ciudad y un ayuntamiento donde había que seguir ofreciendo servicios sin que pudiera ir la gente. Y tuvimos que dejar algunas cosas para atender a aquellas personas que se habían quedado sin trabajo, que había que llevarles alimentos a aquellos que no podían salir, que había que cuidar de esas personas que vivían solas por lo que se estuvo llamando a 16.000 personas para ver cómo estaban... Pero en el fondo guardo tan buen recuerdo de cómo respondió la ciudad, los voluntarios y las empresas. El Ayuntamiento no podía sacar una licitación de alimentos porque eso tarda tres o cuatro meses. Pero fueron las empresas de la ciudad las que cubrieron esa necesidad. Una vez superado, guardas un buen recuerdo por el orgullo de la reacción que tuvo la ciudad.

¿Y cómo ha salido Jerez de esa crisis?

Afortunadamente ha salido muy fortalecida. Actualmente todos los datos económicos, de empleo y de inversión están en mejores indicadores que en 2019.

Hace mención del empleo. Aunque ha bajado, Jerez sigue teniendo unas elevadas cifras de paro...

El paro se ha reducido mucho. Hay 12.200 personas más trabajando que en la época de [María José García]- Pelayo, que batió el récord de paro en la ciudad, que estaba por encima de 37.400. Antes estábamos en más del 40% de paro en 2013 y ahora estamos en el 24%. Por lo tanto, estamos dando pasos en eso. Y todo eso se ha conseguido, primero, por la estabilidad que tiene Jerez y la confianza que se ha recuperado para que vengan empresas que sí quieren invertir en Jerez, que sí quieren licitar con el Ayuntamiento. Hemos sacado muchísimas obras a licitación que se han adjudicado, incluso, a empresas jerezanas, por lo que esto revierte en la ciudad. Y las perspectivas sobre la inversión privada son muy buenas porque hay proyectos incipientes que ya se han conocido y que se van a desarrollar. También se han mejorado muchísimo los servicios públicos, como la limpieza o el mantenimiento de los jardines, con personal que se ha ampliado. Hemos recuperado, además, las oposiciones en el Ayuntamiento de Jerez. Tenemos programas sociales que duran dos o tres años. Y la ciudad va a ir a más. Hay muchos proyectos que están empezando a desarrollarse y que van a generar mucha actividad y muchas contrataciones.

Su partido ha planteado esta campaña electoral como una pugna entre dos modelos de gestión: el del PSOE y el del PP...

Son los dos modelos que los jerezanos han conocido. Ellos han conocido la gestión de la señora Pelayo que es cero inversiones, cero actuaciones en el centro, cero actuaciones en los barrios, el desmantelamiento de los servicios públicos, las huelgas continuas, los impagos... eso es lo que resume la gestión del PP. Mientras, nosotros, con mucho trabajo, hemos mejorado la situación económica del Ayuntamiento sin que faltara la inversión, porque no hay ni una zona de Jerez en la que no se haya hecho una inversión. Y hemos generado confianza para que vengan empresas a la ciudad. Esa es la diferencia.

Ya que ha hecho mención de la situación económica del Ayuntamiento, el Ministerio de Hacienda ha ofrecido recientemente una propuesta para refinanciar el grueso de la deuda municipal. ¿Estamos ante una nueva refinanciación o por fin se le dará una solución definitiva a este problema?

El Ministerio ha abierto un periodo de seis meses donde ha lanzado propuestas generales para todos los ayuntamientos. Pero esta medida que nos plantea la llamamos ‘medida Jerez’ porque la hemos peleado muchísimo. Los jerezanos no tienen la culpa de que los que le gobernaron dejaron deudas y deudas. Nuestras generaciones presentes y futuras no pueden tener culpa de eso. No se pueden mermar nuestros servicios porque haya que pagar cosas del pasado. Y nuestros autónomos y proveedores no tienen que sufrir impagos si han prestado un servicio. Yo espero ahora impaciente las negociaciones con el Ministerio para concretar las medidas. No se nos puede seguir exigiendo que cumplamos con la losa que puso Cristóbal Montoro de que no podemos aumentar el capítulo del presupuesto para la prestación de servicios públicos Estamos haciendo más parques, más jardines, hay nuevas zonas que limpiar porque la ciudad crece... Hay que atender estas zonas y eso cuesta dinero. Por eso, no nos pueden hacer esas limitaciones, no es justo. No es cuestión de gastar dinero, sino de darle a la ciudad lo que va necesitando. El otro día, una alcaldesa me decía que tenía dinero y no se lo dejan gastar porque hay un imperativo de la Ley Montoro. [María Jesús] Montero le tiene que dar una vuelta a lo que aprobó Montoro. Es cierto que las ciudades debemos tener un control. Además, creo que así gestionamos más seguro. Pero este ayuntamiento ha tenido dos años de superávit y eso es muy importante. Y el periodo medio de pago ya está en poco más de 70 días bajará a más a finales de mayo. El Ministerio nos tiene que dar facilidades porque tenemos que seguir prestando servicios. Y tenemos que luchar para que las reglas no sean para todos igual, sino que se analice ayuntamiento por ayuntamiento.

Durante los últimos años, el Ayuntamiento se ha ido acogiendo a distintas líneas de crédito. ¿Han sido un verdadero salvavidas?

Esas líneas de crédito nos han permitido pagar esa deuda inmensa que dejó Pelayo, mucha de ella sin presupuestar, que es el mayor engaño que se puede hacer en una gestión.

En estos momentos están saliendo muchas convocatorias para hacer actuaciones con fondos europeos. ¿A cuáles aspira ahora mismo el Ayuntamiento?

Nos estamos presentando a todas las convocatorias. En esa semana se nos ha concedido la subvención para implantar el quinto contenedor y hemos tenido que aprobar en pleno una modificación presupuestaria para cofinanciarla. También nos hemos presentado uno para Santiago y San Miguel y otro para un proyecto de patrimonio municipal en el que entra El Alcázar y la muralla.

En estos ocho años han contado con el respaldo en muchos asuntos de los partidos que se encuentran a su izquierda. ¿Cómo ha sido la relación con ellos?

Hay partidos que han querido participar como Izquierda Unida y Ganemos, y otros que no han querido apoyarnos como es la parte que se separó de Adelante y Podemos. Otras veces también hemos sacado cosas con Ciudadanos. Lo que sí le digo es que siempre hemos buscado el apoyo de la oposición porque era la única forma de sacar cosas adelante. Si no hay un presupuesto ni medidas para el desarrollo urbanístico, la ciudad se hubiera paralizado. Hay que darle las gracias a esos partidos que han pensado en Jerez.

Algunos de estos partidos han dicho en esta campaña que, quieren entrar en el gobierno de la ciudad si al final se da la suma para ello tras las elecciones del domingo. ¿Estaría dispuesta a hacerle un hueco en su próximo ejecutivo, si así lo marcan las urnas?

Es muy fácil estar en la oposición y decir: hazme hueco en el presupuesto para esto y para lo otro. Pero para eso hay que esperar. Los ciudadanos serán los que nos digan el domingo qué tipo de entendimiento quieren en el Ayuntamiento de Jerez, si quieren que haya un solo partido con una amplia mayoría o si quiere que haya acuerdo. Nosotros hemos gobernado la ciudad con siete y luego con 10 y hemos llevado a la ciudad para delante. No nos asusta nada seguir igual o con más.

Uno de los grandes debates en estos últimos años es la situación del centro de la ciudad. ¿Se está revitalizando? ¿Se está turistificando?

El debate es que hay centro histórico porque se está invirtiendo en él. Si no, lo único que diríamos es que estaría solo y abandonado. Hay una apuesta por la inversión pública como fue la primera actuación que hicimos que cambiamos una escombrera por la plaza Belén. Y apostamos porque allí fuera el Museo del Flamenco y el Museo de Lola Flores. El centro histórico se está rehabilitando, y muchos inmuebles para usarlos como vivienda. Además, se está haciendo con una forma que a mí me encanta que es el ‘co-housing’ donde familias tienen viviendas independientes, pero con servicios comunes. Y hay otras que se están transformando en hoteles o apartamentos que no solo son para el alquiler turístico sino para largas temporadas durante el año. Hemos invertido 16 millones de euros en el centro histórico y hemos conseguido que haya venido inversión privada. Ahí está el hotel que se hará en la antigua Comisaría, el hotel que se hará en la plaza Belén, el hotel que se hará en la plaza del Arenal... Lo importante es que nuestro centro se ha revitalizado, aunque hay zonas que aún tienen que desbloquearse para que puedan hacerse viviendas adaptadas a la realidad y a la demanda.

¿Hay que ponerle coto a los pisos turísticos?

En el momento que sea necesario, claro que sí. Pero ahora mismo, según me llega del sector, no es necesario. Pero, cuando lo sea, se hará.

¿Por qué el Ayuntamiento y la empresa municipal de vivienda ha dejado de promover vivienda pública?

Para empezar, hay que decir que la señora Pelayo no hizo tampoco ninguna vivienda pública, sino que se encargó de entregar las que había promovido Pilar Sánchez. Hay que recordar que aquello fue posible gracias a un acuerdo entre el Gobierno de España, la Junta y el Ayuntamiento, que fue la que puso el suelo. ¿Qué ha pasado desde hace 14 años? Pues que no había ayudas para la construcción de nuevas viviendas, sino que únicamente salían ayudas para la rehabilitación porque se consideraba que generaba más puestos de trabajo. No ha habido convenios que poder firmar para que Emuvijesa pudiera construir viviendas, pero sí ha recibido para rehabilitar y ahora mismo estamos poniendo dinero en algunos barrios, como en La Constancia. Ahora, ha habido un cambio en la Unión Europea que ha dicho que hay que construir vivienda nueva, por lo que ya se está dando dinero para ello. De hecho, el Gobierno de España ha firmado un convenio con la Junta para que se puedan construir más de 200 viviendas en Jerez. Y el gobierno de España ha sacado ahora las más de 100 viviendas que tiene la Sareb en Jerez. O las 59 viviendas que se podrán construir en unos terrenos que tiene el Ministerio de Defensa en la zona de Chapín. Y el Ayuntamiento tiene suelo para ceder. Los ayuntamientos no tienen financiación para hacer vivienda, que es competencia, por cierto, de las comunidades autónomas, pero estas también han tenido el problema que sólo recibían dinero para rehabilitación. Pero nosotros seguimos trabajando porque ya hemos puesto a disposición de los promotores suelo residencial para que, a través de una cesión en uso u otra fórmula, inviertan. Por cierto, si el PP está tan interesado en vivienda, que se preocupe por las viviendas cuya rehabilitación tiene parada en el barrio de San Miguel que se deberían haber entregado hace cuatro años.

La construcción está en auge, pero tenemos el precedente de que el ladrillo provocó una grave crisis que, incluso, acabó afectando de lleno a la economía del Ayuntamiento tras su caída...

En Jerez, el sector ha aprendido a hacer una construcción sostenible. Ya no hacen grandes promociones, sino que se hacen por fases conforme se van vendiendo. Y hemos notado que hay mucha gente de fuera que están comprando parte de esas promociones. Por lo tanto, es un sector muy sostenible que hace que no se queden promociones inmobiliarias sin terminar o palacios de congresos abandonados.

Hemos hablado del centro histórico ¿Qué proyectos tiene para las barriadas?

Las barriadas están muy atendidas y tenemos un gran compromiso con ellas. Sí es cierto que aún hay muchas cosas que mejorar, como por ejemplo árboles que levantan los acerados. Pero hemos actuado en todos los barrios, ya sea marea negra, cambios de luces led, instalaciones deportivas, parques... esa es nuestra línea, hacer que la gente tenga servicios cerca de donde vive. Estamos acercando la celebración de cursos a los barrios. Nuestro programa de gobierno para estas elecciones se basa en eso precisamente: la proximidad. Hay que hacer que los ciudadanos tengan accesibles los servicios públicos en el entorno que lo viven. Y hay obras por todos lados. Tenemos que seguir interviniendo en los barrios porque a los que viven en ellos les enorgullece que se renueven.

Le pregunto por un proyecto que dijo que sería la estrella de este mandato como es la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. ¿En qué situación se encuentra y qué se espera en los próximos meses?

Se han hecho todos los estudios y ahora hay que determinar las líneas de márketing para llegar a 2025 con la candidatura cerrada. Pero se ha hecho un estudio muy detallado sobre cómo es la estructura cultural y cómo debe ser Jerez con un plan estratégico cultural. Hay veces que los planes culturales que se presentan no tienen en cuenta la realidad presupuestaria de Jerez. Pero ahora tendremos que hacerlo mucho más participativo tal y como se ha hecho con el aniversario de Lola Flores. Hay que trabajar con colegios, con los institutos y con el sector cultural para presentar nuestra candidatura. Porque si hay algo que podemos sacar de eso es que podemos fomentar a las empresas culturales y artesanales. Lo estamos viendo que en Jerez se están rodando dos películas y un anuncio, un sector que mueve a muchísimas personas y a muchas empresas que hay detrás.