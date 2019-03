Sergio Romero justifica que su partido aún no haya nombrado candidato: "Aún hay tiempo"

“Aún hay tiempo”. Es, en síntesis, la respuesta que dio Sergio Romero, portavoz provincial de Ciudadanos, sobre los planes de su partido para designar candidato en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. En una comparecencia realizada en la sede provincial de la formación naranja, ubicada en Jerez, Romero argumentó que la formación está centrada en las generales del 28 de abril, una circunstancia que ha provocado que continúe posponiéndose la designación de alcaldable.

Lo justificó así: “El momento político que vive es suficientemente importante y delicado en España para que estemos centrados en hacer a Albert Rivera presidente para dejar al lado al sanchismo”.

Por ello, el también parlamentario declinó dar plazos de posibles nombramientos aunque señaló que la decisión se adoptará “pronto”. Sí apuntó que el trabajo está encomendado a la secretaría de organización de la formación pero no hizo referencia a que se esté buscando un candidato independiente sino que se sigue trabajando “en una lista potente y renovada”.

Así, Romero apuntó que lo que “le preocupa” es que se conozca el proyecto de Ciudadanos. Al respecto, dijo: “No me preocupa que a día de hoy no tengamos una lista; la tendremos próximamente”. Acto seguido incidió en que lo “importante ahora son las generales que podemos construir un proyecto junto basado en el constitucionalismo, la libertad, la igualdad,..., estamos centrados en eso sin despreocuparnos por las municipales”. Eso sí, el parlamentario andaluz aseguró que la secretaría de organización del partido “está trabajando en una lista potente y ambiciosa” no solo para Jerez sino para el resto de ciudades.

En la comparecencia, Sergio Romero hizo un balance de los primeros meses del gobierno de PP y Ciudadanos al frente de la Junta destacando la supresión del impuesto de sucesiones, la ampliación de la tarifa reducida para autónomos, la proposición no de ley para eliminar los aforamientos o la “eliminación de chiringuitos de la administración paralela”, entre otras.

Asimismo aseguró que desde su puesto en el Parlamento “luchará” por las reivindicaciones que la formación hacía en campaña tales como el segundo acelerador del hospital de Jerez, el desdoble de la carretera Jerez-Rota (A-2078), el “plató de cine acuático” de la Bahía de Cádiz —que se podría hacer con fondos europeos ITI—.

“Las reivindicaciones que teníamos desde la oposición las cumpliremos ahora en el gobierno, y la provincia de Cádiz se situará en el lugar que se merece”, concluyó.