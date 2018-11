Baltasar Garzón quiere sumar su plataforma Actúa a la de Manuela Carmena en Madrid

El ex magistrado Baltasar Garzón quiere unir su plataforma Actúa al nuevo espacio municipal con el que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, buscará la reelección en los comicios de 2019 al considerarlo la única opción viable para concurrir a las elecciones.

En declaraciones a los medios, Garzón ha dicho que el tiempo que Carmena lleva gobernando como alcaldesa en Madrid "lo ha hecho muy bien" y le parece "una candidatura muy firme". "Desde Actúa, al menos personalmente, creo que esa es la opción que hay que apoyar", ha manifestado. Además, ha comentado en referencia a Carmena que "supone una tranquilidad que una persona honesta, con valía profesional, conocimiento y buen hacer esté al frente de la Alcaldía de Madrid". "Para los madrileños será una buena opción", ha sostenido.

Según ha explicado Actúa en un comunicado, Garzón no estaría interesado en formar parte, en primera persona, de la papeleta electoral en mayo de 2019. "Garzón no se ofrece ni se ha ofrecido a integrarse, porque no tiene intención de estar en el proceso de las próximas municipales", indica.

"Actúa se siente identificada con sus planteamientos -los de Carmena- y no descartaría participar en esa plataforma ciudadana con alguna persona de un perfil que pueda complementar ese equipo futuro de la actual alcaldesa", asegura esta plataforma.

Actúa ha presentado un manifiesto por el municipalismo durante un acto celebrado este sábado en la localidad de Leganés, con la presencia del diputado autonómico asturiano Gaspar Llamazares y la abogada Cristina Almeida, entre otros. Según esta plataforma, el "municipalismo del siglo XXI" es una pieza clave para "una España plural, federal que vertebra y mide el nivel de calidad de vida de la ciudadanía", por lo que apuestan por ampliar las competencias de los Gobiernos locales.

Carmena se presentará a la Alcaldía de Madrid al frente de una nueva plataforma de "individuos" y al margen de las cuotas de los partidos, contando además con su equipo de confianza, una exigencia que ha provocado una crisis en Podemos Madrid, que ha suspendido a seis ediles madrileños cautelarmente de militancia por querer ir junto a la ex jueza sin pasar por las primarias de la formación morada.