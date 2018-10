A Esperanza Aguirre le da "mucha pena" que Rodrigo Rato vaya a ir a la cárcel

La ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre ha admitido que le da "mucha pena" que el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato "posiblemente" vaya a tener que ir a la cárcel por los 90.000 euros de los que se apropió de forma indebida con las tarjetas black de esta entidad, dinero que, en todo caso, "ha devuelto".

Así lo ha dicho en una entrevista en Telemadrid en la que ha asegurado que respeta las decisiones judiciales, como el fallo del Tribunal Supremo que confirmó la pena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia Nacional impuso a Rato por apropiación indebida continuada en el caso de las tarjetas opacas.

Una decisión, no obstante, que le da "mucha pena", porque no cree que las cárceles estén "para 90.000 euros" que, además, el ex presidente de la entidad y ex director gerente del FMI "ha devuelto".

Esperanza Aguirre ha criticado que sólo se hable de Rato sobre esta cuestión cuando también se han confirmado las condenas a otros implicados en esta causa, entre ellos personas vinculadas al PSOE, Izquierda Unida o los sindicatos.