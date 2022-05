Feijóo y Ayuso abren una nueva era en el PP de Madrid con una alianza para ganar

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso comparten la meta de que el PP gane y gobierne y este sábado, en la clausura del congreso en el que la madrileña ha tomado el mando del partido en Madrid, han firmado una alianza mutua para aparcar los líos internos y vencer en las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2023.

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso comparten la meta de que el PP gane y gobierne y este sábado, en la clausura del congreso en el que la madrileña ha tomado el mando del partido en Madrid, han firmado una alianza mutua para aparcar los líos internos y vencer en las elecciones generales, autonómicas y municipales de 2023.

Tres meses después de que el PP viviese un enfrentamiento fratricida inédito, el líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid han abierto una nueva etapa para la formación. Frente a Pablo Casado, que buscó frenar las aspiraciones orgánicas del principal activo electoral del PP, Feijóo le ha dado vía libre y Díaz Ayuso ha ofrecido a la formación de Madrid como "retaguardia" de Génova.

"Los dos somos compañeros, bueno, ahora hay una jerarquía, pero hemos compartido serlo en los momentos más difíciles de la pandemia, y hemos peleado como titanes para sacar esto adelante. No te vamos a fallar desde Madrid, y, no sé, que me diga Dios qué hay que hacer en esta vida para darlo todo, para que pronto llegues al gobierno de España. Lo haremos".

Con estas palabras Ayuso ha agradecido a Feijóo la convocatoria de un cónclave largamente reclamado y en el que ha estado arropada por la dirección nacional y por el presidente del PP, que no ha ahorrado elogios y ha asegurado que hoy se ha puesto "la primera piedra de la mayoría absoluta del PP de Madrid".

Ambos han dado por cerrada la crisis interna y el comienzo de "una nueva etapa" y han negado choques entre ellos. Feijóo reconoce que Ayuso y él son "personas distintas", pero tienen en común que a la política "se viene a servir y no a servirse".

En este sentido, Díaz Ayuso ha dicho que aunque intenten "buscar fricciones", ambos forman parte de una gran familia y el líder del PP tendrá a un equipo de "tabernarios" y "españoles con ganas" a su disposición cuando sea "su momento".

Feijóo, que ha dejado clausurar el acto a la presidenta, ha asegurado que desde hoy el PP de Madrid está "más unido" y desde hoy la presidenta y su equipo "son más libres".

Ante los militantes ha lamentado que el partido se haya preocupado tanto por las "cuestiones internas", a las que no piensa dedicarle "ni un segundo"

"Mientras ganemos seremos útiles y si no hemos de dejar paso a otros compañeros que lo consigan. Esta es la ley de la política: seremos útiles si ganamos y no lo seremos si cosechamos derrotas", ha afirmado Feijóo.

Sin embargo, ha puesto "deberes" al PP de Madrid: candidaturas y liderazgos sólidos para los ayuntamientos, para lograr "más alcaldes y alcaldesas del PP que en anteriores mandatos" y que en 2023 José Luis Martínez-Almeida siga siendo el alcalde de la capital española.

Al respecto, Díaz Ayuso ha recogido el guante del encargo de Feijóo con su nuevo "equipo de ganadores" que realizarán "un gran esfuerzo" de cara a las elecciones de 2023 y demostrarán así que el 4 de mayo de 2021 no "fue flor de un día".

Con Ifema como escenario y entre aplausos en pie, ambos líderes han firmado una alianza que tiene como cimiento y metas lograr victorias electorales para un PP en alza.

Ahora los nuevos equipos de la presidenta madrileña, que ha acabado con el 'casadismo' y ha sumado en su cúpula perfiles desconocidos, deben echar a andar mientras cicatrizan las heridas en la formación.