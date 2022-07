Feijóo se compromete en Ermua a derogar la ley de Memoria Democrática que el PSOE ha pactado con Bildu

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado en el homenaje en Ermua (Vizcaya) de su partido a Miguel Ángel Blanco a derogar la "mal llamada" ley de Memoria Democrática.

Las críticas a los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, especialmente el último sobre el proyecto de ley de Memoria Democrática, han centrado este sábado el homenaje del PP a Miguel Ángel Blanco en el veinticinco aniversario de su secuestro y asesinato por ETA. "En nombre de la mayoría de los vascos y de los españoles me comprometo aquí en Ermua a derogar la ley de Memoria Democrática, no solo con los votos del PP y de otros grupos, sino también con los del próximo Partido Socialista Obrero Español para juntos restablecer la memoria y la justicia", ha proclamado Feijóo.

Feijóo ha ido más allá de la petición que momentos antes le ha hecho en el mismo escenario el expresidente José María Aznar de que eliminara la "huella" de EH Bildu en la ley de Memoria Histórica y se ha comprometido a derogarla, también lo ha pedido Marimar Blanco, la hermana del concejal asesinado.

El presidente del PP ha sostenido que si los terroristas de ETA "no lograron dividirnos, no podemos permitir que lo hagan sus herederos".

Feijóo ha dicho que "no es extraño" que los "herederos" de ETA intenten convertir a la banda terrorista en "héroes" que "en el fondo tenían razones para asesinarnos", pero "lo verdaderamente extraño es que un gobierno democrático de nuestro país lo tolere". "Nos subleva y escandaliza que un gobierno democrático lo promueva y lo pacte. En estas condiciones no es memoria ni es democrática, es un episodio indigno de nuestra democracia", ha añadido después de reivindicar también la Transición.

Ha señalado que se puede aceptar la "anomalía" de que los "testaferros" de los terroristas "se sienten en las instituciones que quisieron destruir" pero no que sean ellos quienes "dicten al gobierno democrático los términos de la memoria". "En tiempos de relatos artificiales y forzados, la verdad de las víctimas vencerá", ha prometido.

Aznar pide que se borre cualquier "huella" de EH Bildu en la ley de Memoria

Momentos antes Aznar le ha pedido borre cualquier "huella" de EH Bildu en la ley de Memoria porque "ni una sola coma de estos asesinos será nunca aceptable en ningún proyecto de memoria". "No basta con que no maten, porque tienen una deuda con la libertad y la vida de todos que no han saldado, y no la vamos a olvidar, vamos a exigirla y no conformarnos con que digan que tienen tantos votos, porque también los tenían cuando aplaudían el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y la democracia es también valores, dignidad y defensa de derechos", ha manifestado el expresidente.

Marimar Blanco, hermana del concejal del PP secuestrado y asesinado por ETA, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que sea "valiente" y "rompa" con EH Bildu aprovechando el homenaje de Estado que se rendirá mañana en Ermua a Miguel Ángel Blanco.

Marimar Blanco, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, ha apelado a la "unidad política que permitió aislar a los terroristas" y ha pedido que no se permita que "quienes fueron derrotados ganen ahora el relato con falsas historias de conflictos y quieran borrar la memoria de los héroes de la democracia, como pretende la Ley de Memoria Democrática".

El homenaje del PP a Miguel Ángel Blanco ha comenzado con una ofrenda floral ante el monolito que le recuerda en Ermua a cargo de su hermana Marimar, arropada por el expresidente del Gobierno José María Aznar y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha considerado una "canallada" que los "herederos de ETA gobiernen en la sombra en España con Pedro Sánchez". "Es una verdadera inmoralidad y vergüenza que Sánchez y los socialistas tengan a Bildu como compañeros de viaje en el gobierno del país" años después de "compartir con nosotros el corredor de la muerte en el País Vasco. Echo de menos a aquel Partido Socialista", ha añadido Iturgaiz, que también era presidente del PP vasco en 1997 cuando fue asesinado Blanco.