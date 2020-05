Girauta deja Ciudadanos tras el acuerdo sobre la prórroga del estado de alarma

El exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha comunicado su baja como afiliado de la formación naranja tras el acuerdo alcanzado por el partido de Inés Arrimadas con el Gobierno para apoyar la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles.

"No trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos", ha escrito Girauta en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

No trabajamos tanto para construir una bisagra.Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) May 5, 2020

Este anuncio se produce tras conocerse que Ciudadanos dará su 'si' a la prórroga del estado de alarma que se vota este miércoles en el Congreso de los Diputados tras aceptar el Gobierno de Pedro Sánchez algunas de sus peticiones y comprometerse a dialogar "y, en su caso, consensuar" medidas para la implementación del plan de desescalada, así como a abordar conjuntamente la adaptación de los ERTEs y las ayudas a Pymes y autónomos.

Girauta anunció en noviembre de 2019 su retirada de la política tras la marcha de Albert Rivera de la Presidencia del partido después del batacazo electoral en los últimos comicios generales, en las que perdieron más de 2,5 millones de votos y 47 escaños.

"No quiero estar sin Albert ahí. Llámenme romántico, pero no", apuntó el que fuera portavoz parlamentario. "Yo no quiero estar ahí después de esa escena", explicó entonces.

Tras su anuncio, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que disputó la Presidencia de la formación a Inés Arrimadas, ha defendido el acuerdo alcanzado con el Gobierno y ha afeado a Girauta su crítica por ser partido bisagra.

"Las bisagras nos permiten abrir y cerrar las puertas por donde entran y salen las necesidades de los ciudadanos. No se ven mucho, no parecen importantes, pero son tremendamente útiles. Con todo el aprecio que te tengo, era lo que había que hacer. 30.000 muertos son suficientes", ha indicado en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

En declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, el diputado y el vicesecretario adjunto, José María Espejo-Saavedra, se ha limitado a trasladar su "respeto" ante la decisión de Girauta y recordar que ha sido "un gran referente" para el partido.

"Bisagra no me veo bisagra. Veo a Ciudadanos como un partido útil para ayudar a que los españoles salgan de una situación tan grave como la que tenemos", ha dicho, para defender que en la actual situación lo mejor es llegar "grandes acuerdos" y "grandes consenso".