Pablo Iglesias acusa a García Ferreras de "proteger" a Eduardo Inda contra Podemos

Pablo Iglesias se ha enzarzado en directo con Antonio García Ferreras, presentador de Al rojo vivo en La Sexta, a cuenta de las cloacas del Estado y la supuesta "policía política" que durante el Gobierno del PP buscaba debilitar a Podemos.

El líder de la formación morada ha dicho que la "pata mediática" es la que ha hecho el mayor de los daños, al difundir noticias falsas sin que por el momento -se ha quejado- haya habido rectificación.

Iglesias ha reprochado a los medios de comunicación que hayan "protegido" a periodistas como el director de OK Diario, Eduardo Inda, que a su juicio "parece que forma parte de una trama criminal" y "de una estructura de cloacas". "El periodismo está para controlar al poder, no para servir al poder", ha asegurado Pablo Iglesias, para en otro momento añadir: "Trabajar con Villarejo no es hacer periodismo, es trabajar con una trama criminal".

El líder de Podemos ha insistido en que deben pedir perdón todos aquellos medios de comunicación "que han dado cancha mediática a informaciones falsas y fabricadas por policías a sueldo" y, a preguntas de García Ferreras sobre quién protege a Inda, ha acusado al presentador de Al rojo vivo de ser uno de los protectores del director de OK Diario.

"No hay nada oculto Antonio, te lo voy a decir a la cara: tú eres uno de los principales protectores de Eduardo Inda". En la conexión con el líder de Podemos para que valorase los datos del último CIS, Iglesias recriminó a García Ferreras "los espacios mediáticos" que se le abren a Eduardo Inda y de los que, a su juicio, no disponen muchos periodistas que lo merecerían más que él.

García Ferreras ha defendido ante Pablo Iglesias que La Sexta nunca ha aceptado presiones y ha negado que se haya protegido a Eduardo Inda. "A Inda le protegen dos factores: es un periodista que ha desvelado el caso Bárcenas, caso Urdangarin o la operación Kitchen; y la presunción de inocencia", ha señalado Ferreras.

El presentador de Al rojo vivo recuerda que Podemos utilizó material e información publicada por Inda para hacer política y sostiene ante el líder de Podemos que, desde La Sexta, se calificó como fake la cuenta de las Granadinas. "Tengo grandes y enormes discrepancias, por supuesto ideológicas, con Eduardo Inda, pero es uno de nuestros 90 colaboradores", ha añadido García Ferreras, que insiste en que "los partidos políticos no pueden decir a un medio quién tiene que estar y quién no".