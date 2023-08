Iván Espinosa de los Monteros abandona la política alegando motivos "personales y familiares"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, abandona la política. No recogerá su acta de diputado tras elecciones del 23 de julio y dejará la junta directiva del partido.

El político ha alegado motivos "personales y familiares" para justificar tanto su salida de la dirección del partido su renuncia al escaño en el Congreso, aunque ha matizado que continuará en la formación de Santiago Abascal como afiliado de base.

"Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches de hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", ha explicado Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa desde la Cámara Baja.

Así, ha precisado que el abandono de sus cargos no implica que se desentienda completamente de Vox. "Permanezco como afiliado de base", ha indicado, antes de ponerse "siempre a disposición" de los dirigentes del partido "para absolutamente cualquier cosa que necesiten".

Además, ha dicho que ha sido un "privilegio" trabajar con el líder de Vox, Santiago Abascal, desde que se unió en 2012 a la fundación Denaes y, posteriormente, en el partido.

"Tengo la esperanza de ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa", ha subrayado.

La marcha de Espinosa de los Monteros se produce en un contexto complicado para Vox. El partido ha perdido 19 escaños en las elecciones del 23 de julio y eso ha avivado las tensiones en la formación, marcada por dos almas. Por un lado, está la visión ultraliberal y ortodoxa, que representa el propio Espinosa de los Monteros, y por otro una postura más centrada en la batalla cultural y proteccionista en lo económico, encarnada por el vicepresidente de Acción Política y eurodiputado Jorge Buxadé.

La carrera hacia las elecciones -y concretamente la confección de las listas electorales- estuvo marcada por la pugna entre las dos tendencias, y finalmente la posición de Buxadé terminó imponiéndose con la anuencia de Abascal. Históricos fundadores del partido como Rubén Manso y Víctor Sánchez del Real -cercanos a Espinosa- se quedaron fuera de las candidaturas y antes Javier Ortega Smith, también de esta tendencia, fue relevado de su función como secretario general del partido y sustituido por Ignacio Garriga. Los tres damnificados elogiaron la figura del dimitido ayer en la red social Twitter y criticaron, de manera más o menos velada, la deriva actual del partido de Abascal.

En su despedida, Espinosa de los Monteros ha subrayado que "el punto culminante" de su carrera en el Congreso ha sido acudir los días 12 de octubre al Palacio Real y "conocer a su majestad el Rey". También ha agradecido la labor de los profesionales del Congreso, "también a su presidenta (Meritxell Batet), con la que he tenido una relación cordial y correcta. Espero no perjudicarla mucho diciendo esto", ha bromeado.

Asimismo, y a pesar de las discrepancias que ha mantenido con algunos compañeros, ha mostrado su agradecimiento a los dirigentes "del pasado y del presente de Vox" y ha hecho mención especial a las personas que han contribuido desde el Comité Ejecutivo Nacional y desde el de Acción Política: el presidente, Santiago Abascal, el secretario general, Ignacio Garriga, el vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, y el vicesecretario de comunicación, Gabriel Mariscal.

Espinosa de los Monteros será relevado en el Congreso, al correr la lista por Madrid, por Juan Luis Steegmann, médico hematólogo que fue una de las caras más visibles del partido durante la pandemia.

Reacciones en su partido (y fuera de él)

En el capítulo de reacciones, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha agradecido la entrega de Espinosa de los Monteros y ha asegurado que, aunque el Parlamento pierde a un gran portavoz, el partido "mantiene a un afiliado de lujo".

"Con todo lo que hemos pasado juntos… tengo el convencimiento de que lo mejor está por venir, y que participarás muy activamente en ello", ha dicho el presidente de Vox a su compañero de partido, al que se ha negado a decirle adiós y ha preferido despedirle con un "hasta luego".

"Querido compañero y amigo @ivanedlm, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan", ha escrito con un tono evidentemente crítico su compañero Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que destaca que Espinosa ha "luchado sin descanso desde la fundación de Vox con lealtad, con generosidad y con sacrificio".

Querido compañero y amigo @ivanedlm, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Has luchado sin descanso desde la fundación de VOX con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una… https://t.co/GpbYufXRZp — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) August 8, 2023

Ortega Smith, que fue relevado de la secretaría general del partido tras la polémica marcha de Macarena Olona, destaca que "aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo".

Y asegura que seguirán luchando "por los mismos principios y valores por los que juntos pusimos en marcha este proyecto al servicio de España y de la libertad". "Siempre a tu lado. GRACIAS", concluye.

La noticia ha sorprendido al vicepresidente de Acción Política del partido, Jorge Buxadé, en una entrevista en la Cadena Cope, donde no ha evitado confirmar la decisión de Espinosa, aunque tampoco la ha desmentido.

Buxadé se ha referido a Espinosa como "compañero" y "amigo" y "un gran parlamentario" y ha destacado su "inteligencia, sensatez, prudencia, capacidad de reacción y, sobre todo, (..) sus cara a cara con la ministra de Economía", Nadia Calviño.

Según ha dicho, el que fuera también secretario general de Vox en sus inicios "es la historia, es el presente y es el futuro de Vox". "Más allá no puedo decirle", ha recalcado.

Preguntado en EsRadio, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha expresado "respeto absoluto" a Espinosa y a Vox y ha lamentado su renuncia, porque "ha sido un gran parlamentario" y "ha hecho un servicio a España a lo largo de los últimos años desde la responsabilidad que tenía".

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que "en este momento hay una crisis importante no solamente en Vox, sino también en el Partido Popular". El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE) ha atribuido la renuncia de Espinosa de los Monteros a que Vox comienza a desintegrarse.