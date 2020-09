Lesmes expondrá el malestar del CGPJ por el veto del Gobierno al Rey

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo , se ha declarado "perplejo" por la ausencia por vez primera del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona este viernes, y ha lamentado que el Gobierno vaya "a prohibir o aconsejar" al jefe del Estado no acudir "a una parte de nuestro país".

"La presencia de S.M. el Rey en los referidos actos no solo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles, sino que es el símbolo del valor que la Justicia tiene en un Estado de Derecho, en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones".

Los seis vocales han decidido no obstante reflejar su opinión previamente en un escrito en el que recuerdan que, de acuerdo con el artículo 117.1 de la Constitución, la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey .

El Rey confirmó en un principio su asistencia al acto de Barcelona, pero el miércoles comunicó al CGPJ que no acudiría, decisión por la que no se ha ofrecido ninguna explicación oficial.

El Gobierno echa balones fuera y no aclara nada

El ministro de Justicia ha respaldado este viernes la decisión de que el Rey no acuda a la entrega de despachos a los nuevos jueces, apuntando a la "obligación" que tiene el Gobierno de proteger la Monarquía, aunque ha rehusado aclarar quién la tomó. "La decisión se ha tomado analizando todas las variables y la ha tomado quien la tenía que tomar", ha dicho Juan Carlos Campo en la Cadena Ser. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado por su parte que no conoce los "detalles" por los que el Rey no participará en el acto, aunque garantizó que tanto el Jefe del Estado como el poder judicial tienen "el máximo respeto" del Gobierno.