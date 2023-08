El PP se muestra dispuesto a negociar con los independentistas, menos con Bildu

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, han apostado este miércoles por hablar con todas las formaciones políticas, entre ellas las independentistas, para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Eso sí, desde el PP sitúan como única linea roja negociar con EH Bildu.

Gamarra se ha pronunciado de esta manera en varias entrevistas en Antena 3 y Telecinco, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por la ronda de contactos que Feijóo iniciará a partir del próximo lunes para conseguir los apoyos necesarios para la investidura.

"Hay una realidad parlamentaria y convocaremos a los grupos parlamentarios a esa ronda de contactos", ha sostenido Gamarra, pero insiste en que "la responsabilidad es de todos". Ahora bien, para su formación existe una "línea roja" dentro de esos grupos parlamentarios y es la formación liderada por Arnaldo Otegui, EH Bildu.

Abiertos al diálogo

En lo que respecta al resto de formaciones que conforman el hemiciclo, entre las que se encuentra la del ex dirigente catalán, Carles Puigdemont, Junts, Gamarra ha dejado la puerta abierta al diálogo."Con el resto de las formaciones políticas, iremos avanzando en esas conversaciones a partir de la próxima semana", ha aclarado.

Gamarra ha mostrado su convencimiento de cara a la investidura del líder de su formación, ya que a su juicio, si Sánchez fue investido con 167 escaños, el respaldo de 172 -que son los apoyos con los que cuenta el PP, incluyendo a UPN, CC y Vox- es "contunente". Así, ha considerado que lo importante ahora es "hacer las cosas bien" y sin prisas.

Por su parte, el dirigente popular Esteban González Pons también ha recalcado que su formación hablará con "todos los partidos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo". Aunque el político popularcoincide con Cuca Gamarra al excluir a Bildu de estas negociaciones.

"Marco constitucional"

Este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Pons ha manifestado que "Junts y ERC, más allá de las acciones que cuatro personas llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda", por lo que los populares hablarán con todos los grupos parlamentarios, excepto con Bildu.

Asimismo, ha recordado que el PP se "mueve en el marco de la Constitución", pero escucharán "las pretensiones de todos" y pondrán su programa "sobre la mesa". El popular ha criticado que Sánchez "no entiende que no ganó las elecciones y confunde los procedimientos".

Eso sí, ha reconocido que "Alberto Núñez Feijóo lo tiene difícilisimo porque el PP no está dispuesto a todo por gobernar". Además, ha reprochado que "PP y el PSOE no pueden hablar y no pueden acordar nada nunca y están condenados a odiarse". Pons considera que deben acabar con ello o "liquidarán el espíritu de la transición y de la Constitución".

Acuerdo con Junts

Pons ve "imposible" un acuerdo con el partido de Puigdemont porque el suyo no hará cesiones como las que, a su juicio, sí está dispuesto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que define como un "tipo" dispuesto a "despiezar el Estado español y venderlo por partes" para "comprar una investidura".

Pese a estas críticas, los populares pretenden tender la mano al PSOE a la hora de buscar apoyos para la investidura, con el convencimiento de que hay socialistas que no comparten un gobierno con EH Bildu o Carles Puigdemont.

"Empieza un camino", ha señalado la secretaria general popular. El PP, que defiende que la "tradición" es que siempre gobierne quien ha ganado las elecciones, insiste en que su distancia aritmética es "menor" que la "distancia" de una ley de amnistía "inconstitucional" o que un referéndum de independencia.