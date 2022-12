El PSOE quiere hacer cambios para desbloquear el Constitucional y el CGPJ

El PSOE prepara una serie de enmiendas al texto de reforma del Código Penal para hacer cambios legales que permitan desbloquear la situación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han informado a Efe fuentes socialistas.

Las fuentes no han precisado qué tipo de cambios incluirán estas enmiendas al texto, cuyo plazo de presentación acaba este viernes. Todo apunta a que irá en el sentido de que el Gobierno pueda elegir a sus dos propuestas para el Constitucional, ex ministro de Justicia de su propio gabinete, Juan Carlos Campo, y una ex alto cargo de La Moncloa, Laura Díez, sin esperar a que el CGPJ elija a los suyos.

El CGPJ lleva cuatro años en funciones con un presidente suplente, y el órgano de gobierno de los jueces está siendo apremiado por el Gobierno, una vez que éste ha elegido sus dos magistrados para el Constitucional, con el fin de que nombre a sus dos jueces y se renueve así el tercio que corresponde del TC.