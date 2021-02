El juez Pedraz llama a declarar a Bárcenas en su investigación de la caja B del PP

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha llamado a declarar a Luis Bárcenas como imputado el próximo lunes en la causa en la que investiga si las donaciones a la caja b del PP tenían carácter finalista en forma de adjudicaciones públicas o favores a través de administraciones gobernadas por el partido.

Según ha adelantado la Sexta y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, Pedraz le ha citado el lunes a las 10.30 después de que se le diera traslado de la carta en la que el extesorero manifestaba a la Fiscalía Anticorrupción su "voluntad" de colaborar con la Justicia, tanto en la causa de la caja b que se está juzgando desde esta semana como en otras que afectan al PP, como es esta pieza separada de la investigación principal sobre la contabilidad opaca de ese partido.

Pedraz, que hasta hace unos meses dirigía el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, tomó las riendas de este caso tras la salida del juez José de la Mata y ser nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Una de sus primeras actuaciones en esta causa fue dirigirse a su compañero Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, para pedirle todas la pruebas que afecten al ex tesorero del PP y que han sido recabadas a distintos imputados en el caso Kitchen, entre ellos al exchófer de Bárcenas o al exnúmero 2 de Interior Francisco Martínez,

Lo hacía a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que es "de interés para el avance y desarrollo de la instrucción" de esta causa "disponer de los documentos que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 hubiera obtenido en el marco de la investigación que lleva a cabo sobre la sustracción de documentos a Luis Bárcenas y a su entorno familiar" en el marco de la pieza Kitchen, la número 7 del caso Villarejo.

En concreto, el juez reclamó los "fragmentos de las declaraciones" en sede judicial del excomisario Enrique García Castaño, del ex comisario José Manuel Villarejo y del ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos "que refieren la existencia de documentos que guardaba o tuviera a su disposición Luis Bárcenas directamente o a través de terceros".

También, "testimonio del contenido del volcado de dos teléfonos móviles" y de una tableta digital, cuyo usuario era Bárcenas y que Sergio Ríos entregó a García Castaño, exjefe de la Unidad de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, "y que fueron volcados en presencia de éste" y copiados "en una memoria externa de almacenamiento" que entregó a Francisco Martínez, "y del que el propio Enrique García Castaño hizo entrega al Juzgado".

Asimismo los documentos intervenidos en los registro de los domicilios de Francisco Martínez y de Sergio Ríos "pertenecientes a Luis Bárcenas", pero "no los que se refieran a la operación desplegada por los investigados para la sustracción o apoderamiento" de los documentos en poder del extesorero.

Además solicita testimonio de documentos que hubieran estado en poder o a disposición de Bárcenas, así como de los fragmentos de las grabaciones de conversaciones entre Villarejo, el empresario Adrián de la Joya y García Castaño, "que revelen la existencia de documentos que guardaba, o tenía a su disposición" el extesorero.

También requirió, entre otros documentos, los informes o expedientes de las empresas Constructora Hispánica y Licuas, cuyos presidentes Alfonso García Pozuelo y Joaquín Molpeceres están siendo investigados en relación a la caja B del PP y como beneficiarios de adjudicaciones públicas.

Caso Kitchen

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la pieza separada referente a la denominada operación Kitchen, ha citado el próximo lunes a las 9.00 horas en calidad de testigo al ex tesorero del PP para que sea interrogado por el operativo parapolicial que se orquestó con el objetivo de sustraerle información sensible para el partido.

De esta forma, Bárcenaas ese día declarará por partida doble, ya que a la citación del Juzgado Central de Instrucción número 6 se suma la del juez Pedraz. El martes 16 de febrero podría declarar además como acusado en el juicio que se celebra por la caja B del PP y que se ha aplazado por el positivo en coronavirus de uno de los acusados.

La citación por parte del juez García Castellón llega después de que Bárcenas afirmara en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción que "gran parte" de la documentación sobre la contabilidad paralela del PP de la que disponía fue "sustraída" del estudio de su mujer, Rosalía Iglesias, cuando entraron a robar en el mismo", haciendo alusión a la 'operación Kitchen'.

El ex tesorero del PP, que se encuentra en prisión cumpliendo la condena a 29 años y un mes por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), se dirigió a Anticorrupción semanas antes de que empezara el juicio por la presunta caja 'b' de los populares para comunicarle su intención de colaborar cola Justicia.

En este sentido, confesó que el que era su partido tenía una contabilidad B que se nutría de las donaciones de empresarios a cambio, en ocasiones, de adjudicaciones públicas.

Asimismo, mostró su "voluntad" de declarar tanto en la pieza separada del caso Púnica en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño, que también instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6; como en la pieza separada que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre las donaciones finalistas al PP.

Sin novedades sustanciales

No obstante, para Anticorrupción, lo manifestado por el ex tesorero y ex senador popular desprende "escasas novedades, ninguna sustancial" si no aporta alguna prueba que acredite sus 'confesiones'. Por ello, ha solicitado a ambos juzgados que citen a declarar a Bárcenas para que ratifique o amplíe, en su caso, el contenido de dicho escrito.

De momento, el juez Santiago Pedraz le ha citado para escuchar lo que tenga que decir sobre las aportaciones económicas de los empresarios que fueron anotadas en los denominados papeles de Bárcenas. Por su parte, el juez García Castellón le ha llamado por la operación Kitchen, pero aún no lo ha hecho por 'Púnica', pese a que fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público también ha pedido su citación en este caso.

Sobre la posibilidad de incorporar documentación que demuestre todo lo manifestado por el ex tesorero del PP, el propio abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, admitió en la primera sesión del juicio por el presunto pago con dinero de la caja 'b' la refoma de la sede nacional de los populares que su cliente "ya aportó" todo lo que tenía durante la instrucción en julio de 2013, cuando además, "prestó una declaración extensiva y detallada, que ya supuso una colaboración con la Justicia".

Al hilo también destacó su abogado, Gustavo Galán, que el operativo parapolicial en el que "indiciariamente" participaron "miembros del Gobierno y algunos miembros de la propia policía" arrebató a su cliente una "ingente documentación, papeles, grabaciones y pendrives".